WorldSkills в Казани соберет 1500 участников и 250 тысяч гостей

На заседании оргкомитета по подготовке мирового чемпионата WorldSkills-2019 вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что в Казани на соревнованиях ожидается более 1500 участников, сообщается на портале правительства, пишет ИА «Татар-информ».

Вице-премьер уточнила, что в Абу-Даби в этом году было зарегистрировано 1300 участников. В Казани соревнования пройдут более чем по 50 компетенциям, за ними будут наблюдать 250 тысяч гостей.

Голодец также отметила, что в 2017 году более 5 тыс. преподавателей прошли курсы повышения квалификации по стандартам WorldSkills. Кроме того, в текущем году в России прошел пилотный демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей. В нем приняли участие 13 810 студентов из 242 образовательных организаций.