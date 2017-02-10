«Я прошу в кратчайшие сроки навести порядок в данной сфере», – сказал Э. Фаттахов о питании в школах

Главным вопросом, вынесенным на обсуждение на республиканском совещании Премьер-министра Республики Татарстан – министра образования и науки с руководителями муниципальных органов управления образования, стал вопрос об организации питания школьников республики.

«Магариф» уже писал о громком скандале в садах и школах Татарстана. Проблема решается на президентском уровне. Напомним, что в минувшую субботу вопрос питания детей обсудили с участием Президента республики на совещании Кабмина РТ. Министр образования и науки РТ рассказал об этом на совещании.

«Вы знаете, что в настоящее время активно обсуждается вопрос обеспечения качественного питания в школах нашей республики. Несколько раз эту тему на совещаниях поднимал и Президент нашей республики Р. Н. Минниханов. Кроме того, им дано поручение руководителям и активу республики при осуществлении выездов в муниципальные образования и посещении объектов образования проверять качество питания и при необходимости проводить соответствующие совещания и ставить задачи, — отметил Э. Фаттахов. – Подобные выезды будут проводиться и в рамках итоговых заседаний муниципальных советов».

По поручению Президента Р. Н. Минниханова на протяжении двух недель сотрудниками Министерства образования и науки РТ совместно с Роспотребнадзором и Прокуратурой республики осуществлялся мониторинг организации питания в образовательных организациях. Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки РТ, об итогах проверок и типичных нарушениях доложила заместитель министра Лариса Сулима. По ее словам, проверка показала, что в ряде школ отсутствует согласованное с Роспотребнадзором меню, часто меню не соблюдается, не ведутся и ведомости контроля за питанием, поставка продуктов питания в школы осуществляется без сопроводительных документов, без информации на этикетке и др.

«У нас развитая аграрная республика. И это удивительно, что в ряде муниципалитетов мы до сих пор не можем наладить нормальный процесс организации питания для наших детей. Для вас это должно быть делом чести, а мы до сих пор получаем жалобы на качество продуктов питания от родителей, – возмутился глава Минобрнауки и попросил в кратчайшие сроки навести порядок в данной сфере.

Редакция журнала «Магариф» продолжит следить за развитием событий по вопросу питания детей в садах и школах Татарстана.

Источник фотографии: https://ugra-news.ru/article/10032016/26680