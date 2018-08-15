За 12 лет в Татарстане построили 6,8 миллиона квадратных метров жилья по социальной ипотеке

В 2005 – 2017 годах в Татарстане построили 6,8 миллиона квадратных метров социально-ипотечного жилья. Об этом рассказал на пресс-конференции, посвященной вопросам строительства и капитального ремонта объектов социального значения в Татарстане, заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ильшат Гимаев, пишет ИА «Татар-информ».

«Количество построенных квартир 107 тысяч. Если это примерно даже на три умножить — жилищиные условия улучшили более чем 350 тысяч жителей за все годы». Кроме того, в республике активно ведется строительство и других социально значимых объектов. В частности, в 2018 году планируется завершить строительство 55 объектов здравоохранения, в том числе 44 фельдшерско-аптечных пунктов», — заявил чиновник.