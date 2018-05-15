За 2018 год выдача электронных больничных в Татарстане выросла в десять раз

За четыре месяца текущего года выдача электронных больничных листов в Татарстане выросла в десять раз. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

«На конец 2017 года общее количество выданных электронных листков по Татарстану составляло всего 1462 экземпляра, а за январь — март 2018 года их количество увеличилось более чем в десять раз. Использование электронного листка нетрудоспособности расширяется как в масштабах Российской Федерации, так и в масштабе Татарстана, в частности», — рассказал Рамиль Гайзатуллин.

Сегодня по всей стране более пяти тысяч медицинских организаций выдали около миллиона электронных листов нетрудоспособности. Доля Татарстана в этом числе составляет более двух процентов, отметил управляющий регионального отделения ФСС.

«Если говорить про Татарстан, то выдано более 25 тысяч таких больничных листов — это восемь процентов от общего количества выданных листков за первые три месяца текущего года. Из 323 лечебных учреждений республики 140 уже выдают электронные больничные», — рассказал собеседник агентства.