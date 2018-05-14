За проведением ГИА в Татарстане будут следить 700 общественных наблюдателей

Общественными наблюдателями на ГИА станут 699 студентов педагогических колледжей и вузов, КФУ и КИУ. Как сообщает пресс-служба Департамента надзора и контроля в сфере образования РТ, все претенденты должны пройти обучение. Департамент проводит для студентов – общественных наблюдателей методические семинары. Общественным наблюдателям рассказывают о процедуре проведения государственной итоговой аттестации, новшествах этого года, нормативно-правовой базе.

Напомним, основной этап ЕГЭ стартует 28 мая. Первый экзамен состоится по географии, информатике и ИКТ.