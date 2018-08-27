За пять лет в РТ отремонтировали более 60 процентов оздоровительных лагерей

Президент РТ Рустам Минниханов проинспектировал детский лагерь «Пламя», расположенный в Кировском районе Казани. Лидеру республики презентовали инфраструктуру лагеря, в котором ежегодно отдыхают более 1,3 тыс. детей, сообщает ИА «Татар-информ».

Визит Минниханова в «Пламя» не был случайным, ведь именно благодаря его поддержке с 2014 года в Татарстане работает программа капремонта лагерей, которая уже охватила 46 из 76 лагерей — это более 60 процентов государственных организаций отдыха в республике.

Капремонт в лагере «Пламя» площадью почти 60 тыс. кв. метров проходил с 2009 года. За это время здесь было отремонтировано более 4,6 тыс. кв. метров площадей, а в этом году на территории лагеря для ребят заработала баскетбольная площадка со спецпокрытием.

«За последние годы в нашем лагере построили три жилых корпуса, столовую, хороший стадион на искусственном покрытии, баскетбольную площадку, в этом году — волейбольно-баскетбольную площадку. В основном здесь отдыхают дети-спортсмены, которые приезжают на сборы со своими тренерами. У нас за четыре смены побывали все спортивные школы нашего города», — рассказала журналистам начальник лагеря «Пламя» Светлана Пухаева.

Она отметила, что работа по улучшению инфраструктуры лагеря продолжится. В планах на будущее — строительство бассейна и еще одного спального корпуса на 100 человек.

Всего за пять лет работы программы капремонта в Татарстане было фактически построено заново 6 республиканских детских лагерей круглогодичного действия. Среди них — лагеря «Теремок», «Буляк», «Полянка», «Пламя», «Дубок» и молодежный центр «Волга», расположенные в разных районах РТ. Кроме того, капремонт увеличил пропускную способность лагерей на 4,5 тыс. человек, а значит на отдых туда смогут поехать еще больше юных татарстанцев.