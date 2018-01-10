Заместитель министра образования и науки РФ покинул свою должность

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра образования и науки РФ Людмилу Огородову в связи ее переходом на другую работу, сообщается на сайте кабмина.

«Освободить Огородову Людмилу Михайловну от должности заместителя Министра образования и науки Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении.

Ранее источник в кабмине сообщил, что Огородова рассматривается в качестве кандидата на пост замгубернатора Томской области, предполагается, что она будет заниматься образованием.

Источник: ria.ru