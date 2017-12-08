Зарплата учителей английского языка в Татарстане — пятая по России

Татарстан оказался на пятой строчке в рейтинге самых зарплат учителей английского. Об этом сообщает пресс-служба Регионального центра лингвистических исследований.

Лидирует в данном рейтинге Москва со средней зарплатой 56 205 рублей. На втором месте оказался Санкт-Петербург – 42 506 рублей, на третьем – Тюменская область (44 455 рублей), на четвертом – Московская область (43 549 рублей).

Средний заработок преподавателя-предметника в республике составил 30 994 рубля в месяц. Помимо этого, при среднем возрасте российского педагога (52 года) татарстанские учителя английского оказались моложе на 14 лет.