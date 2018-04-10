Завершен прием заявок от учителей на получение грантов Минобрнауки Татарстана

Педагогические работники республики подали заявки на получение грантов Министерства образования и науки РТ. Прием заявок от кандидатов завершился 8 апреля. Согласно положению конкурса на 2018 год, в этом году более 800 учителей получат денежные гранты.

Сейчас Республиканская экспертная комиссия профильного министерства проводит документарный конкурсный отбор, осуществляет экспертизу представленных материалов. В этом году на грантовую поддержку могут рассчитывать 838 педагогов Татарстана. Об этом сказано в положении, которое размещено на сайте грантовой поддержки.

Экспертая комиссия определит 280 грантополучателей по номинации «Старший учитель», 300 – по номинации «Учитель — мастер»; 150 — по номинации «Учитель — наставник», 108 – по номинации «Учитель — эксперт».

На денежные выплаты могут претендовать только учителя, показавшие значительные результаты в профессиональной деятельности и в распространении своего педагогического опыта.

Имена обладателей гранта будут известны не позднее 30 апреля. Эти учителя в течение 11 месяцев будут получать ежемесячную надбавку к зарплате в размере от 4 до 10 тысяч рублей (в зависимости от номинации).