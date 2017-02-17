Завтра казанцы встанут на лыжи

Завтра казанцы выйдут на «Лыжню Татарстана». Участников будут ждать на трех площадках: на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино, в Горкинско-Ометьевском лесопарке и на пойме реки Казанки по ул. Гаврилова.

18 февраля жители Набережных Челнов тоже встанут на лыжи. Забег пройдет в парке «Прибрежный».

Напомним, изначально «Лыжня Татарстана» была назначена на 11 февраля. Из-за неблагоприятных погодных условий, гонки перенесли на завтра.

В деревне Каменный Ключ Агрызского района забег пройдет 24 февраля. Старт назначен на 10:30.

Более полутора тысяч учителей, директоров школ, руководителей отделов и управлений образования из 45 районов Татарстана, сотрудников подведомственных учреждений, а также представителей Минобрнауки республики будут соревноваться в спортивной подготовке. В комплексе «Актаныш» Актанышского района завтра стартует финал традиционной зимней Спартакиады работников образования. В соревнованиях примет участие и министр образования и науки Татарстана Э. Фаттахов.

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