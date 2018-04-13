Завтра во всем мире напишут диктант об одном дне из жизни учителя

14 апреля состоится «Тотальный диктант», к которому присоединятся жители 1000 населённых пунктов по всему миру. Регистрация на площадки продолжается.

В этом году тотальный диктант будет посвящен учителям. Автор диктанта — писательница из Татарстана Гузель Яхина подготовила текст об одном дне из жизни учителя словесности. Текст разделен на три части: «Утро», «День» и «Вечер». Каждая из частей будет зачитываться в день диктанта, 14 апреля, в разных часовых поясах: первая прозвучит в 8 утра по московскому времени на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, вторая – в 11 часов в Западной Сибири и на Урале, и третья – в 14 часов в европейской части России. Также предусмотрен дополнительный старт акции в 23 часа для городов Северной и Южной Америки.

В прошлом году тотальный диктант собрал на 50 площадках около 4-х тысяч татарстанцев. Традиционно дикторами выступают известные личности, звезды. На одной из московских площадок в прошлом году диктором был Максим Галкин, в Санкт-Петербурге — Светлана Крючкова.