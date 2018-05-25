Жителей Татарстана в июне ожидают продолжительные выходные

12 июня — День России — является нерабочим днем. Праздничным днем станет и 15 июня — начало проведения Ураза-байрам.

Часть выходных дней перенесены постановлением правительства России, напоминают в пресс-службе министерстве труда и социальной защиты республики. Суббота, 9 июня, станет рабочим днем, а понедельник 11 июня — выходным.

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе для жителей республики днями отдыха станут 10, 11, 12, 15, 16 и 17 июня. В соответствии с законодательством, на один час будет сокращена продолжительность рабочего дня 9 и 14 июня (четверг).