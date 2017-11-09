Журналист «Эха Москвы»: «Я поддерживаю решение начальства Татарстана об обязательном изучении татарского языка в школе»

На радио «Эхо Москвы» озвучили позицию относительно ситуации сложившейся вокруг преподавания госязыков в школах. Обозреватель Антон Орехъ в эфира сказал о том, что считает обязательное изучение родного языка правильным, так как это проявление уважения к земле, на которой живешь.

«Не для каждого ребенка, живущего в Татарстане, татарский язык родной. Не каждый ребенок, живущий в Татарстане, родился в этой республике. Но дети, тем не менее, живут здесь и учатся. Это вопрос элементарного уважения к той земле, на которой ты живешь. Уважения к республике, у которой есть и традиции замечательные»,- сказал журналист.

Напомним, вопрос преподавания татарского языка как государственного обсуждался вчера в ходе продолжения 33-го заседания Госсовета РТ, где стало известно о том, что Минобрнауки РТ разработало компромиссный вариант. Он направлен для согласования в Министерство образования и науки РФ. Обсуждение вопроса, который находится на повестке дня, продолжится на следующем дне текущего заседания Государственного совета.