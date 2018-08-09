Журналистов, работающих в горячих точках, хотят наделить «особым статусом»

В Москве 1000 людей прощались с журналистами Кириллом Радченко, Александром Расторгуевым и Орхан Джемалем, которые погибли 30 июля в Центральноафриканской республике. На днях Союз журналистов России сообщил, что необходимо ввести поправки в закон о СМИ.

Согласно ежегодному отчету международной правозащитной организации «Репортеры без границ» во всем мире в прошлом году были убиты 65 сотрудников СМИ, 26 из них погибли в горячих точках. Об этом сообщается на сайте СЖР. Организация хочет законодательно закрепить гарантии журналистам, работающим в зоне вооруженного конфликта.

Речь идет о том, что страховые компании должны будут разработать специальные пакеты страхования для СМИ, которые отправляют своих сотрудников в горячие точки. Кроме того, военным журналистам, чьи жизни подвергаются опасности, могут предоставить возможность реабилитации в лучших военных госпиталях.