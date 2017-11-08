Два министра образования и науки пошли друг другу навстречу

Сегодня на 33-ем заседании Государственного совета Республики Татарстан с промежуточным докладом выступил вице-премьер — министр образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов. Он сообщил о том, что вчера встретился с главой Минобрнауки РФ, и в вопросе преподавания татарского языка был достигнут компромисс, который устраивает обе стороны. Ольга Васильева обещала согласовать вариант, предложенный министерством Татарстана, в ближайшее время.

В Федеральных государственных образовательных стандартах предусмотрено преподавание русского языка как государственного, но при этом, изучение родных языков субъектов Российской Федерации в ФГОС не прописано. Это и привело к той ситуации, которую мы сейчас наблюдаем. Об этом было сказано на 33-ем заседании Госсовета республики. Однако до сегодняшнего дня в республике подобных проблем не возникало. Школы отлично проходили плановые проверки, организованные профильными ведомствами. Что касается изучения школьниками русского языка, в последние годы в Татарстане ведется активная работа по повышению эффективности преподавания этого предмета. «Выпускники блестяще сдают экзамены по русскому языку», — сказал министр и представил следующие данные:

Средний балл ЕГЭ — 2017 по русскому языку

72, 60 – Москва,

72,53 – Республика Татарстан,

72, 09 – Санкт-Петербург,

70 29 – Саратов,

68, 60 – Республика Башкортстан

Тем не менее, объемы преподавания русского языка татарстанским детям будут доведены до рекомендуемых Министерством образования и науки России.

Между тем проблема, которая возникла в нашей республике, касается всех субъектов РФ и народов, проживающих в них. По последним данным, в России 73 родных языка. Обучение организовано только на 23-х из них, а в федеральный перечень вошли учебники лишь по десяти. В этом перечне есть 64 учебника по татарскому, 39 — по остальным 9 родным языкам.

«Методика преподавания татарского языка далека от совершенства», — констатировал министр образования и науки РТ и сообщил, что лишь 30 % родителей отказались от обязательного изучения татарского языка их ребенком. Остальные 70 % выступили за то, чтобы этот предмет остался в обязательной школьной программе.

В дальнейшем методика будет переработана с учетом необходимости коммуникативной составляющей языка. Единое республиканское тестирование в девятых классах так же претерпит изменения.

На сессии сообщили, что специалистами Минобрнауки РТ был разработан вариант преподавания второго государственного языка республики, который состоит из трех пунктов.

Первый пункт: обучение родному языку (по выбору: татарский, марийский, чувашский и т. д.) в объеме двух часов в неделю.

Второй пункт: обязательное изучение татарского языка всеми учениками (2 часа в неделю). Предполагается, что татароязычные дети будут изучать татарский как родной, а школьники других национальностей — как иностранный.

Третий пункт: изучение татарского языка в 10 и 11-х классах на добровольной основе.

Как заявил Энгель Навапович, Ольга Васильева положительно отнеслась к предложению Татарстана.

«Мы ждем нового федерального стандарта, где государственный язык будет преподаваться два часа в неделю»,- подытожил Рустам Минниханов и предложил продолжить обсуждение вопроса после окончательного согласования с Минобрнауки РФ.