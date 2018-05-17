Министр провел родительское собрание на тему «Внимание! Особенный ребенок»

Состоялось шестое заседание Республиканского родительского интернет-собрания на тему «Внимание! Особенный ребенок», посвященное особенностям воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями.

Модератором собрания выступил глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов. В КИУ им. В.Г. Тимирясова поднимались вопросы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Директор Центра адаптации, реабилитации и ресоциализации VERA, старший преподаватель вуза, учитель-логопед Артем Игнатьев рассказал про виды нарушения речи у детей – дислексию и дисграфию. «Все компоненты речевой системы должны быть сформированы в 5-7 годам. Если ребенок интеллектуально развит, регулярно посещает школу, у него нет нарушения слуха, зрения, но он с трудом осваивает навык чтения и письма, то это повод обратиться к специалисту»,- отметил он. Главным специалистом в этой области является логопед, но также можно обратиться к дефектологу и психологу.

Руководитель отделения реабилитации и коррекции центра «Росток» Татьяна Макарова отметила, что количество детей с расстройством аутистического спектра существенно возросло, поэтому с самого рождения нужно обращать внимание на то, как себя ведет ребенок. Нарушение контакта с матерью, боязнь телесного и зрительного контакта, страхи и сопротивления изменениям в окружающей обстановке могут быть симптомами болезни. «Но следует знать, что после определения диагноза, речь пойдет больше не о лечении, а скорее о создании условий, при которых малыш может адаптироваться к жизни в нашем обществе, — отметила Татьяна Макарова. В конце своего выступления она, обратившись к родителям, сказала: «Не тратьте силы на сожаления и поиски причин. То, что произошло, уже произошло. Хуже не будет. Будет только лучше, потому что теперь вы вместе с вашим ребенком двигаетесь вперед».

Учитель-дефектолог, тифлопедагог Ирина Куцко, которая работает с детьми с нарушениями зрения, рассказала о том, что нужно делать, чтобы облегчить жизнь таких детей и их родителей. Она отметила, что большинство родителей не осведомлены о структуре коррекционного образования и не понимают возможности коррекционно-развивающей среды. Педагог выделила основные направления в работе с родителями: обучение родителей соблюдению рекомендаций специалистов, повышение педагогической компетенции родителей, оказание им помощи в вопросах воспитания детей с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. «В конце учебного года мы очень рекомендуем всем образовательном учреждениям проводить дни открытых дверей, где родители могут оценить успехи своих детей и увидеть их трудности», — отметил специалист.