Министр труда РТ: «С 1 мая повышается минимальный размер оплаты труда»

90 тысяч учителей, врачей и иных работников бюджетной сферы почувствуют повышение минимального размера оплаты труда, заявила журналистам на пресс-конференции министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Зарплата бюджетников зависит от опыта работы, сложности, напряженности. Оценка их эффективности просчитывается и их наличие. Повышение МРОТ до 11 163 рублей — это широкий, позитивный социальный шаг. 90 тысяч только бюджетников почувствуют это повышение. И это минимум», – прокомментировала Эльмира Зарипова.

По словам министра, в Татарстане средняя заработная плата складывается в размере 30 тысяч рублей. «Мы с вами, безусловно, все знаем, как она варьируется по отраслям. Есть отрасли добычи полезных ископаемых, есть газ, нефтехимия, энергетика, где совершенно другой уровень заработной платы. И, конечно, уровень заработных плат в сфере услуг или в социальной сфере — те же социальные работники, органы образования», — рассказала министр.

Повышение МРОТ произойдет согласно Федеральному закону от 7 марта 2018. Напомним, сейчас МРОТ равен 9 489 рублям.