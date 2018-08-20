Начинающие педагоги Татарстана прошли посвящение в профессию «учитель»

В Казани состоялась ежегодная торжественная церемония посвящения молодых педагогов республики в профессию «Учитель».

В первой части праздничной программы начинающие педагоги участвовали в дискуссии на профессиональные темы. На вопросы педагогов ответили министр образования и науки Рафис Бурганов, ректор КФУ Ильшат Гафуров, председатель Татарского республиканского комитета профсоюза работников народного образования Юрий Прохоров и председатель комитета Госсовета РТ по национальному образованию, культуре и национальным вопросам Разиль Валеев. Дискуссия длилась в течение 45 минут, как школьный урок.

В этот день для молодых учителей были организованы тренинги, мастер-классы по формированию профессиональных компетенций. Советы начинающим специалистам дали наставники, успешные педагоги, руководители в сфере образования.