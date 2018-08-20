Начинающие педагоги Татарстана прошли посвящение в профессию «учитель»

Август 20, 2018 0

В Казани состоялась ежегодная торжественная церемония посвящения молодых педагогов республики в профессию «Учитель». 

В первой части праздничной программы начинающие педагоги участвовали в дискуссии на профессиональные темы. На вопросы педагогов ответили  министр образования и науки  Рафис Бурганов, ректор КФУ Ильшат Гафуров,  председатель Татарского республиканского комитета профсоюза работников народного образования Юрий Прохоров и председатель комитета Госсовета РТ  по национальному образованию, культуре и национальным вопросам Разиль Валеев. Дискуссия длилась в течение 45 минут, как школьный урок.  DSC00431

В этот день для молодых учителей были организованы тренинги, мастер-классы по формированию профессиональных компетенций. Советы начинающим специалистам дали  наставники, успешные педагоги, руководители в сфере образования. DSC00428 DSC00408

Молодым педагогам  вручили именные сертификаты на получение ноутбука и обращение от Президента Татарстана.

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