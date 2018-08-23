Названы сроки школьных каникул 2018/2019 учебного года

Министерство образования и науки Татарстана определило каникулярные дни на новый учебный год.

В соответствии с планом министерства, осенние каникулы продлятся семь дней и пойдут с 31 октября по 6 ноября 2018 года. Зимние начнутся 26 декабря текущего года и продолжатся до 8 января 2019 года. С 23 по 31 марта — весенние каникулы.

Дополнительные недельные каникулы у первоклассников пройдут 11-17 февраля.

При этом начало летних каникул определяется в соответствии с годовым календарным графиком школ и расписание экзаменов государственной итоговой аттестации.

Отметим, что сроки школьных каникул еще могут варьироваться. У муниципалитетов есть право внести коррективы.