Рособрнадзор направил список школ, в которых ВПР прошли не объективно

Министерство образования и науки РТ проверяет школы, в которых усомнился Рособрнадзор. В профильное ведомство направлен список школ, в которых, по мнению федерального надзорного ведомства, Всероссийские проверочные работы прошли не объективно. Об этом журналистам сообщила руководитель регионального департамента надзора и контроля в сфере образования Гульнара Габдрахманова.

Представители Минобрнауки проверили ряд школ из списка Рособрнадзора. По словам руководителя департамента, с педагогическими коллективами таких школ достигнута договоренность. «На сегодняшний день около 10 данных школ мы уже проверили, работу с ними провели. Сейчас каждый учитель понимает, что все-таки ВПР надо проводить объективно. Это в первую очередь нужно для детей. Если сегодня ребенок думает, что у него «четверка», и учитель ему эту «четверку» ставит, у школьника нет никакого понимания того, что нужно еще лучше готовиться, и, что эта оценка может быть не объективной. Родителям важно увидеть объективную оценку и понимать, на что идет их ребенок», – объяснила Гульнара Закариевна.

Все же в Татарстане не наблюдается большого количества нарушений в процедуре сдачи ВПР, заявил первый замминистра Ильсур Хадиуллин. «Руководители школ прекрасно понимают свою персональную ответственность за результаты проверочных работ. Для того, чтобы школьники получили в конце 9 и 11 класса нормальный документ государственного образца, нужно заниматься с детьми уже с первого класса», — сказал Ильсур Гараевич.

В апреле учащимся 4-х и 5-х классов школ Татарстана предстоит написать обязательные Всероссийские проверочные работы по ряду учебных предметов.