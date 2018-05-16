Стало известно имя ученика года Татарстана

Министр образования и науки Рафис Бурганов назвал имя обладателя премии «Ученик года Республики Татарстан — 2018 ». По итогам текущего учебного года лучшим школьником республики признан Ильдар Гайнуллин, который обучается в лицее им. Н. И. Лобачевского КФУ.

Имя ученика года Татарстана было объявлено на ежегодном чествовании победителей и призеров республиканских и всероссийских олимпиад школьников, которое состоялось сегодня в Поволжской академии физической культуры спорта и туризма. Так лучшим стал ученик девятого класса престижного казанского лицея — Ильдар Гайнуллин. В этом году парень признан абсолютным победителем Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Сейчас Ильдар находится на сборах. Награду и из рук главы Минобрнауки Татарстана вместо него получила директор лицея им. Н. И. Лобачевского КФУ Елена Скобельцина.