Уже осенью в Татарстане апробируют национальную систему учительского роста

В апробации системы примут участие 13 субъектов. В этот список вошла и Республика Татарстан. Об этом рассказала министр образования и науки России на межрегиональной конференции «Развитие единой системы оценки качества образования: опыт и перспективы», которая сейчас проходит в Сочи.

Национальная система учительского роста предполагает создание единых подходов к аттестации педагогов и новых должностей. «УГ» , ссылаясь на ТАСС, пишет что Ольга Васильева обратила внимание на то, что качественно работающие институты повышения квалификации педагогов должны быть в каждом регионе.

Министр образования и науки рассказала, что система учительского роста начала приносить результаты, необходимо активно работать над внедрением профессионального стандарта педагога.