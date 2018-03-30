В Джалильской гимназии состоялась республиканская конференция экологов и географов

На базе Джалильской гимназии Сармановского района прошла II республиканская научно-практическая конференция учителей, школьников и студентов «Эколого-географические особенности Республики Татарстан», организованная Министерством образования и науки РТ, Институтом управления, экономики и финансов КФУ, РО ВОО «Русское географическое общество» в РТ, Межрегиональной ассоциации учителей географии России, Джалильской гимназии Сармановского района.

На конференции работали 14 секций по разным направлениям, в частности «Использование инновационно-образовательных технологий при изучении естественно-географических дисциплин», «География городов и геоурбанистика», «Я познаю мир», «Удивительное рядом», «Первые шаги в науку», «Мой путь в географию», «Язык экологии на английском и татарском языках». В конференции приняли участие 170 обучающихся и 47 учителей общеобразовательных организаций из различных районов Татарстана: Альметьевского, Азнакаевского, Бугульминского, Буинского, Муслюмовского, Чистопольского, Мензелинского, Черемшанского, Сармановского, Новошешминского, Нурлатского, Бавлинского, Тюлячинского, Тукаевского районов, городов Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Заинска.

На пленарном заседании конференции присутствовали и выступили с приветственными словами: И.Гайсин – председатель оргкомитета, сопредседатель Комиссии географического образования РО ВОО «РГО» в РТ, доктор педагогических наук, профессор КФУ; И.Сахипова – заместитель руководителя Исполнительного комитета по социальным вопросам Сармановского района; Р.Каримов – Глава п.г.т. Джалиль; Р.Хузин – заместитель начальника отдела образования Сармановского района; Г. Булатова – директор Джалильской гимназии.

Выступили с докладами: зав. кафедрой теории и методики географического и экологического образования Института управления, экономики и финансов КФУ И. Гайсин – «Эколого-географическое образование на современном этапе», кандидат географических наук. доцент по кафедре экономической географии, учитель географии и ОБЖ Джалильской гимназии Р.Ахмедов – «Формирование экологической культуры школьников на уроках географии», директор гимназии Г.Булатова «Организация исследовательской работы учащихся гимназии», кандидат педагогических наук, доцент историко-географического факультета Набережночелнинского ГПУ А.Киямова – «Использование проектных технологии на уроках географии».

В работе конференции также приняли активное участие доцент кафедры техносферы и экологической безопасности Альметьевского филиала Казанского исследовательского университета (ИЭУП) К.Анисимова, преподаватель Альметьевского государственного муниципального института Х.Бешимова, преподаватели кафедры географии Набережночелнинского ГПУ А.Миронова, Р.Сафаргалина, магистры и бакалавры КФУ, НГПУ, КИУ (ИУЭП), АГМИ.

Научно-практическая конференция, прошла на высоком научно-методическом и организационном уровне. Участники НПК представили интересные и оригинальные доклады и проекты. Ряд работ представляет научный и практический интерес, в особенности экологические проблемы нефтедобывающих районов республики, медные рудники Сармановского района, загрязнение малых рек и озер, родников.

В секции «Использование инновационных образовательных технологий при изучении естественно-географических дисциплин» работали и обменивались опытом учителя школ и гимназий, преподаватели вузов и колледжей. Все было организовано на достойном уровне, кабинеты были заранее подготовлены со всей необходимой аппаратурой. Обучающиеся победители получили дипломы и ценные подарки в виде глобуса. А остальные участники получали сертификаты. К началу научно-практической конференции был выпущен сборник статей и тезисов докладов. Это уже вторая совместная конференция обучающихся и учителей школ, гимназий и преподавателей вузов, проводимая в стенах Джалильской гимназии. Многие участники конференции выразили желание приехать на конференцию на следующий год.