В Казани обсудили профессиональный капитал школ

В Казань с двухдневным семинаром «Управленческая стодневка» для заместителей руководителей школ районов и городов республики приехал К. Ушаков, доктор педагогических наук, профессор Института образования НИУ ВШЭ (г. Москва), главный редактор журнала «Директор школы». Семинар проводится в рамках реализации проекта «Профессиональное взаимодействие учителей как инструмент повышения качества преподавания в образовательных организациях Республики Татарстан». Сегодня на семинар приехали около 130 слушателей со всего Татарстана. Местом встречи коллег стала школа № 146 Казани.

Главная тема — профессиональный капитал школ. Каким должен быть урок, чтобы ученики получили максимум знаний? Что делает школу хорошей? Что влияет на эффективность образования? Эти, актуальные в стенах современной школы, вопросы вынесены на обсуждение. Семинар продлится два дня. На завтра назначены лекции К. Ушакова и Е. Куксо, групповая работа участников семинара, презентация с участием директора школы № 146 Д. Каримовой.

Работа участников семинара в рамках «Управленческой стодневки» продлится 3 месяца. Учителя, заместители директоров школ будут самостоятельно применять управленческие методики в своей работе.