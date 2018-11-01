В Татарстане снова выявлены нарушения в работе детских садов

В Апастовском районе республики были выявлены нарушения в организации питания в детском саду. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по РТ.

В «Чуру-Барышевском детском саду «Алтын-Балык» специалистами Россельхознадзора была проведена плановая проверка, в ходе которой и были обнаружены нарушения при хранении круп в дошкольном учреждении.

Так, пол на складе был загрязнен мучной пылью и паутиной, а срок годности хранимых продуктов истек.

В результате проверки по факту нарушения законодательства в отношении ответственного должностного лица был составлен протокол. Его привлекут к административной ответственности.