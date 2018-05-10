11 мая назовут лучший вуз Татарстана по воспитанию творческой молодежи

Завтра состоится гала-концерт Республиканского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна РТ — 2018». Более 2500 студентов поборются за звание лучших и возможность представить Татарстан на всероссийском фестивале. Об этом сегодня журналистам рассказали представители Министерства по делам молодежи и спорту, профильного комитета исполкома Казани и Лиги студентов республики.

Отборочные туры ежегодного творческого фестиваля прошли 1-3 мая. Его участниками стали более 315 команд и коллективов вузов Татарстана. Более 2,5 тыс. ребят состязались в шести номинациях: театральное искусство, вокал, хореография, и тд. Творческий потенциал студентов оценивали актер Александр Носик, балетмейстер Владимир Варнава, Чемпион Высшей лиги КВН Вячеслав Макаров и татарский певец Ильназ Сафиуллин.

Уже в пятницу станет известно, какой вуз Татарстана является лучшей площадкой для развития творческих способностей молодежи республики. 11 мая в 18.00 в КРК КФУ «Уникс» подведут итоги «Студенческой весны – 2018», наградят лучшие коллективы.