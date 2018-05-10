18 мая казанские музеи будут работать бесплатно

В Международный день музеев, музеи Казани откроют свои двери для всех желающих совершенно бесплатно и представят свои выставочные залы и новые экспонаты, сообщает пресс-служба Нацмузея РТ.

Национальный музей приглашает жителей и гостей Казани на мастер-классы, а также по заявкам для организованных групп состоятся музейно-педагогические занятия.

В 10.00 и 11.00 посетители смогут принять участие в развивающем музейном занятии «Мой дом – моя крепость». Занятие знакомит детей с историей возникновения жилища, с предметами крестьянского быта, а также научит детей видеть в предметах знаковые символы эпохи.

С 14.00 до 16.00 пройдет «Ожившая экспозиция» – театрализовано-костюмированная экскурсия, знакомящая с историей Татарстана.

В 15.00 в конференц-зале ожидается литературный салон «Мы все из детства», посвященный 80-летию народного писателя РТ и лауреата Тукаевской премии Рабита Батуллы. В этот день музей посетят литературная творческая элита Казани.