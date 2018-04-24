На ЧМ-2018 в Казани пройдут 90 культурных мероприятий

Апрель 24, 2018 0

Во время чемпионата мира по футболу в Казани пройдет 90 культурных мероприятий, сообщает Министерство культуры Республики Татарстан, сообщает ИА «Татар-информ». 

Фото: tatar-inform.ru

Фото: tatar-inform.ru

Культурная программа, посвященная FIFA 2018, включает концерты, спектакли, выставки и кинопоказы.

Задача мероприятий — охватить многообразие жанров, стилей и направлений искусства на любой вкус и продемонстрировать достойный уровень культуры искусства Татарстана и в целом России, отметили в пресс-службе Минкульта РТ.

Участниками культурной программы станут лучшие профессиональные творческие силы республики и приглашенные коллективы и солисты.

Всего болельщиков ожидают:

  • 30 концертных программ,
  • 7 музыкальных фестивалей,
  • 33 спектакля (в ведущих театрах Казани),
  • 10 новых выставочных проектов и 12 постоянно действующих выставок,
  •  12 кинопоказов в формате open air на 2 площадках,
  •  4 общекультурных  проекта.

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