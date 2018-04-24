На ЧМ-2018 в Казани пройдут 90 культурных мероприятий

Во время чемпионата мира по футболу в Казани пройдет 90 культурных мероприятий, сообщает Министерство культуры Республики Татарстан, сообщает ИА «Татар-информ».

Культурная программа, посвященная FIFA 2018, включает концерты, спектакли, выставки и кинопоказы.

Задача мероприятий — охватить многообразие жанров, стилей и направлений искусства на любой вкус и продемонстрировать достойный уровень культуры искусства Татарстана и в целом России, отметили в пресс-службе Минкульта РТ.

Участниками культурной программы станут лучшие профессиональные творческие силы республики и приглашенные коллективы и солисты.

Всего болельщиков ожидают: