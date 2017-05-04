5 мая в КСК КФУ «УНИКС» пройдет гала-концерт фестиваля «Студенческая весна Республики Татарстан — 2017»

В ИА «Татар-Информ» прошла пресс-конференция, посвященная республиканскому фестивалю «Студенческая весна Республики Татарстан — 2017». На вопросы журналистов сегодня отвечают: Заместитель министра по делам молодежи и спорту Республики Татарстан – Рустам Маратович Гарифуллин, Председатель Комитета по делам детей и молодежи исполнительного комитета г. Казани – Айрат Шамилевич Фаизов и Президент РМОО «Лига студентов РТ» – Элькин Эльманович Искендеров.

Заместитель министра по делам молодежи и спорту Республики Татарстан – Рустам Гарифуллин рассказал об истории, структуре студенческой весны и о будущем представлении команды из Татарстана на российском уровне: «С 2011 года по инициативе Лиги студентов мы начали проводить республиканский этап в Казани. Суть этого мероприятия в том, что около 3000 студентов участвуют по 5-6 направлениям в различных номинациях. В этом году провели региональный этап, где приняли участие студенты из Альметьевска, Казани и Набережных Челнов. После республиканского этапа проходит этап Российской студенческой весны. В этом году финал Российской студенческой весны пройдет в Москве в Кремлевском дворце. Туда съедутся участники из 9 городов России. Татарстан будет показывать свой потенциал в виде выставки».

Председатель Комитета по делам детей и молодежи исполнительного комитета г. Казани — Айрат Фаизов: «Студенческая весна — апофиоз, финал творческого года. Отличительная особенность Казанской студенческой весны — помимо простого смотра самодеятельности, проходит соревнование между вузами».

На вопрос о количестве потраченных денег на подготовку к студенческой весне Айрат Шамилевич выделил, что совокупную сумму сказать сложно, у крупных вузов ушло от 1 до 3 млн рублей.

Фаизов поблагодарил ректоров вузов: «В каждом вузе на серьезном уровне подошли к организации с точки зрения финансирования».

Элькин Искендеров, Президент РМОО «Лига студентов РТ»: «По официальным данным общее число студентов, которые принимали участие на фестивале составляет 1 500 000 по стране из 600 000 000 человек. В этом году был большой территориальный охват при поддержки президента Республики Татарстан».

Также он отметил, что вчера завершился третий отборочный день, в котором приняли 3300 студентов по рекомендации своих вузов.

Уже завтра состоится гала-концерт Республиканской студенческой весны — 2017 в 17:00 в КСК КФУ «УНИКС» (Профессора Нужина, 2).