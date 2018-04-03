8 министров и вице-премьер Татарстана привлечены к ответственности за коррупионные нарушения

Республиканская комиссия по координации работы по противодействию коррупции подвела итоги 2017 года. Выяснилось, что по результатам антикоррупционного мониторинга девять татарстанских чиновников высокого ранга привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом на пресс-конференции рассказал заведующий сектором Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

«По итогам прошлого года по фактам предоставления неполных и недостоверных сведений о доходах, а также неурегулированных конфликтов интересов у нас 9 человек привлечены к дисциплинарной ответственности. Это лица руководящего состава: руководители министерств и вице-премьер», — сообщил Салават Рахимов.

Как уточнил заведующий сектором Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики, чиновники привлечены к дисциплинарной ответственности, которая предполагает выговор и замечание.

До 30 апреля 7986 депутатов из 956 муниципальных образований должны подать декларации о доходах.