88 тысяч вкладчиков ТФБ из Татарстана получили страховые возмещения

Режим работы банков-агентов:

«Ак Барс» банк Со 2.01.2017 по 8.01.2017 — с 9.00 до 17.00 Опер.офисы в торговых центрах по расписанию магазина — с 10.00 до 21.00

ВТБ 24 4.01.2016- опер. офисы «Казанский» в г.Казани, «в Татарстане»,»Идель» в г.Казани,»Зеленодольский» в г. Зеленодольске, «Глобус» в г. Набережные Челны, «Панорама» в г. Альметьевске работают с 10.00- 17.00

ФК «Открытие» 2.01.-6.01.17- опер. офисы «Казанский», «На Баумана» работают с 9.00-20.00

Россельхозбанк 4.01.- филиал работает с 9.00. до 17.00,3349/67/10, г.Набережные Челны, 5.01- филиал работает с 9.00. до 15.00 6.01- филиал работает с 9.00. до 15.00 Информация о работе доп. офисов будет представлена по мере получения от банка.