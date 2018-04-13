Быть или не быть мусоросжигательному заводу? В Казани — быть!

В брифинг-зале АО «Татмедиа» прошла пресс-конференция на тему «Энергия из отходов». Спикерами выступили: И.А. Тимофеев — генеральный директор ООО «АГК-1»; Урс Альденбургер — директор по развитию на развивающихся рынках Hitachi Zosen Inova; В.А. Грачев — президент Российской экологической академии, председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы, член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор; М.В.Харламова — заведующий кафедрой экологического мониторинга и прогнозирования, доцент РУДН; Е.В. Ямщикова -руководитель отдела экологии и охраны труда ООО «АГК-1».

Во время пресс-конференции было сказано и показано много интересного, поучительного и полезного. После услышанного и увиденного становилось даже стыдно, что мы не хотим свой город и свою республику превратить в райский сад, в экологически чистый уголок земли, как, например, в Швейцарии. Ведь именно такие цели преследует строительство мусоросжигательного завода вблизи Казани по федеральной программе «Чистая страна». Завод должен заработать в конце 2022 года с мощностью 550 000 тонн в год. По объему он будет самым мощным среди всех аналогичных предприятий, которые на сегодня работают во всем мире. Это целый комплекс, включающий в себя мусоросортировочные пункты и сам завод, где мусор будет перерабатываться во вторичное сырье и материалы, а из них, в свою очередь, будет вырабатываться электроэнергия. А по своему экстерьеру предприятие станет неповторимым архитектурным украшением. К слову, аналогичный завод в Дании одновременно является горнолыжным склоном. Там доступ к лыжным трассам осуществляется с помощью подъемника, расположенного рядом с дымовой трубой, откуда через стеклянные стены можно увидеть внутренние помещения завода, так что туристы смогут наблюдать за процессом.

Если все так чисто, красиво и экологично, тогда почему же так много противников этого строительства века?!

Многие в курсе, что завод планируется возводить в поселке Осиново Зеленодольского района. Как заверил И.А. Тимофеев, с местом вопрос решен. Почему именно там? «Да потому что Осиново — центр потоков мусора и до федеральной трассы М7 недалеко», — сказал он. М.В.Харламова все-таки добавила, что место выбрано, но альтернатива всегда остается.

На завод будут возить мусор из Казани и близлежащих крупных населенных пунктов. По сегодняшним расчетам завод будет настолько мощным, что нашего мусора хватит загрузить его только на 30%. На такое замечание представителей СМИ Игорь Александрович высказал надежду, что к этому моменту благополучие населения намного повысится и соответственно мусорить мы начнем больше. Но, несмотря на возможную нехватку «сырья», с ныне действующих полигонов мусор убираться не будет.

Для таких полигонов на государственном уровне готовится другая программа — программа консервации.

Один из самых проблемных вопросов — это сортировка мусора. Первичная сортировка должна уже происходить у каждого из нас дома: бумага, пластик, стекло, металл. Именно по такому разделению мы должны донести бытовой мусор до разноцветных баков. Конечно, в сортировочных пунктах его еще досортируют и тщательно будут следить, чтобы опасные отходы, такие как ртутные лампы, аккумуляторы и т.д., не попали в переработку. Как именно будет происходить этот процесс слежения и контроля? И вообще возможно ли полностью исключить попадание этих опасных отходов в заводские печи? Теоретически ответы на эти вопросы есть, а вот на практике как будет…

Следующий момент, который приводит в ужас жителей поселка и экологов, это выделение диоксинов в результате производственного процесса, то есть во время сжигания мусора. Вот что говорит википедия по этому поводу: диоксины — это глобальные экотоксиканты, обладающие мощным мутагенным, иммунодепрессантным, канцерогенным, тератогенным и эмбриотоксическим действием. Они слабо расщепляются и накапливаются как в организме человека, так и в биосфере планеты, включая воздух, воду, пищу. Диоксины, подавляя иммунитет и интенсивно воздействуя на процессы деления и специализации клеток, провоцируют развитие онкологических заболеваний. А вот что написано в красочном рекламном буклете «Энергия из отходов»: дымовые газы, образующиеся в процессе сжигания, поступают в котел, где более 2 секунд выдерживаются при температуре свыше 850оС, что обеспечивает разрушение диоксинов и фуранов. И вот что сказал Урс Альденбургер: «Территория вашей республики почти такая же, как и Швейцария. У нас работают 30 таких заводов. Продолжительность жизни в нашей стране самая высокая в мире, экология хорошая. А я живу по соседству с тремя такими заводами». Внешне господин Урс выглядел вполне здоровым.

Как мы уже поняли, завод станет экологически безопасным, если будут соблюдены все нормы проектирования, строительства и эксплуатации. Наверно, нам надо только радоваться, что завод полностью будет возведен по швейцарской технологии компанией Hitachi Zosen Inova, директором по развитию которого как раз и является Урс Альденбургер. Как подчеркнул В.А.Грачев, это очень хорошо, что заводы будут строить по уже проверенным в мире технологиям.

P.S. Как жительница близлежащей местности от предполагаемого места строительства данного завода, я имею «шкурный интерес» к данной теме. «Казаньоргсинтез», уже существующий мусорный полигон, «Татхимфармпрепараты» — три гиганта, которые время от времени «освежают» наш воздух. Когда планируемый завод «перенесли» от Казаньоргсинтеза в Осиново, чего греха таить, мы, конечно, обрадовались.

А вот после пресс-конференции закрались сомнения: с одной стороны, горы мусорных полигонов, которые горят сами по себе и неконтролируемо отравляют воздух, а с другой — современный мусоросжигательный завод с прекрасным внешним видом, как сказочный дракон, пожирающий весь мусор и ничего при этом ядовитого не выделяющий. После слов И.А.Тимофеева, «что около завода дышится легче, чем в центре города», вообще стало не по себе за крамольные мысли…