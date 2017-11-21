Бывший школьник из Менделевска получил 150 тысяч рублей

Обладатель Гран-при конкурса «Студент года – 2017» вернулся в Казань из Крыма, где состоялся финал всероссийского конкурса. Сегодня Нафис Сиразетдинов встретился с журналистами и рассказал о том, как он, выпускник обычной школы Менделеевска, стал лучшим студентом страны.

В конкурсе «Студент года – 2017» приняли участие 200 студентов из 62 регионов РФ. Татарстан на нем представили 7 человек, все они смогли стать лауреатами. А двое из них даже признаны лучшими.

Нафис Сиразетдинов – магистрант 1-го курса Института управления, экономики и финансов КФУ – стал обладателем Гран-при национальной премии «Студент года-2017». Студентка Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Мария Рязанова была удостоена премии в номинации «Доброволец года».

Как отметили Нафис, для него самым трудным испытанием в ходе заключительного тура «Студент года-2017» стала сдача спортивных нормативов, так как он уже давно активно не занимался спортом. Именно к нему он начал подготовку заранее, привел себя в форму и успешно прошел испытание. А для Марии самое сложное было самопрезентация, а все потому, что давалось только 3 минуты для этого. Подробнее о программе конкурса вы можете узнать здесь ruy.ru/sites/rostov/student-goda-2017

«У этого конкурса, естественно, был региональный этап. В основной этап прошли 22 человека. Когда мы разговаривали между собой, поинтересовались о том, какой приз дали за победу в регионах. Многие говорили, что наградой была кружка, футболка… А Татарстан же наградил меня возможностью бесплатного обучения в любом вузе мира. Это еще раз доказывает трепетное отношение к нам правительства Республики Татарстан» — сказал Нафис Сиразетдинов.

К слову, магистрант КФУ еще не воспользовался этим правом, пока что он выбирает мировой вуз, в котором хочет получить образование. К этой награде добавилась и премия в размере 150 000 рублей за победу на федеральном этапе.

Мария Рязанова дала следующее наставление молодым ребятам, которые в будущем желают участвовать в этом конкурсе: «Во-первых, не бойтесь. Будьте уверены в себе. Во-вторых, за вашими плечами должен быть огромный опыт. Здесь основное – это именно ваше участие в различных мероприятиях, общественных мероприятиях. И, в-третьих, будьте искренними».

Нафис добавил, что наряду с искренностью должна быть и скромность, нельзя везде и всюду кричать о том, что ты лучший, надо молча взять и сделать какое-либо дело, только тогда ты докажешь, что ты лучший.