«Цель – проверка реализации прав избирателей»

Сегодня состоялась пресс-конференция, на которой представители общественной палаты РТ рассказали о своей роли на выборах Президента РФ. Корреспондент журнала «Магариф» побывал на встрече и узнал, о наличии «самозванцев» говорящих от имени общества, о том, какие нарушения планируется выявлять, а также чем будут заняты общественные организации во время избирательной компании.

В назначенное время на встречу с журналистами прибыли председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин и его заместитель Кирилл Пономарев. Руководитель организации рассказал, что во время всего избирательного процесса выборов Президент РФ, общественная палата Татарстана будет осуществлять контроль над подготовкой и проведением выборов, наблюдать как ведут себя участники процесса, кандидаты, их доверенные лица, а также политические партии. Он заявил, что палата будет осуществлять общественный контроль над избирательным процессом, проводить круглые столы, встречаться с представителями политических партий, кандидатов, помогать им, чтобы все происходило в рамках закона, и легитимность выборов Президента РФ не оспаривалась никем. По мнению Фомина, сегодня есть «самозванцы», которые берут на себя роль, говорить от имени общества. Спикер подчеркнул, что общественная палата РТ – это площадка на которой работают 6 тысяч общественных организаций, причем они не ангажированы с какими-либо политическими течениями.

Заместитель председателя организации Кирилл Пономарев пояснил, что в Общественной палате РТ создана рабочая группа по мониторингу избирательного процесса. По его словам, заключено соглашение с Центральной избирательной комиссией республики, а также подготовлен проект соглашения с общественными организациями, который на данный момент подписали руководители 15 движений: молодежные, патриотические и волонтерские. Спикер рассказал, что в день выборов планируется организовать наблюдение за избирательным процессом, для этого палата проведет обучение и подготовит своих наблюдателей на все избирательные участки, которых всего 2800. Пономарев пояснил, что общественная палата РТ планирует подготовить 3000 наблюдателей.

Кроме подготовки наблюдателей, Общественная палата РТ намерена проверять агитацию кандидатов на пост Президента РФ, проверять реализацию прав избирателей, реагировать на возможные нарушения, указывать на недостатки, высказывать свою точку зрения.