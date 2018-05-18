Чемпионы Олимпийских игр из сборной России по хоккею пожелали успехов участникам ЕГЭ-2018

Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, игроки сборной России по хоккею, записали видеообращение к участникам единого государственного экзамена.

Фото: obrnadzor.gov.ru

«Каждому из вас предстоит показать чего он достиг и чему научился. Хороший результат на ЕГЭ — это ваша победа. Пусть она будет честной», — поддержал выпускников Илья Воробьёв, главный тренер сборной России на Чемпионате мира по хоккею, который проходит в этом году в Дании.

Спортсмены как никто понимают, какие нагрузки испытывают выпускники в последние дни перед экзаменом. Это особенно знакомо тем олимпийским чемпионам, кто сам принимал участие в сдаче ЕГЭ.

Фото: obrnadzor.gov.ru

«Не сомневайтесь в себе, вы хорошо готовы, осталось только показать свои знания на экзамене», — обратился к выпускникам нападающий сборной Кирилл Капризов, забросивший решающую шайбу на Олимпиаде. По словам школьных преподавателей, Кирилл также ответственно подходил к тренировкам, как и к ЕГЭ, который он успешно сдал в 2015 году.

Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк подчеркнул, что каждому участнику ЕГЭ, как и спортсмену, важна поддержка. «Верьте в себя. Ваши самые преданные болельщики — ваши родители», — сказал он.

Напомним, что основной этап сдачи ЕГЭ-2018 пройдет с 28 мая по 2 июля. В экзаменах примут участие более 640 тысяч выпускников.