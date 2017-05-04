Чему мамы России могут научить мам из других стран?

Американка Таня Майер написала книгу о мамах России. В книге описаны особенности материнства в нашей стране. Самая интересная из них — колготки под шортами. Что ещё?

Только в России женщина выходит в декретный отпуск еще до родов. Американки работают пока не отойдут воды. Другая русская придумка — каша. Английская porridge и американская oatmeal даже близко не стоят рядом с нашей вкусной, горячей утренней кашей, которую принято есть с кусочком сливочного масла. Кефир и компот собственного приготовления. Беременные в России сдают анализы и взвешиваются, будто собираются не рожать, а лететь в космос.