Чему мамы России могут научить мам из других стран?

Май 4, 2017 0

Американка Таня Майер написала книгу о мамах России. В книге описаны особенности материнства в нашей стране. Самая интересная из них — колготки под шортами. Что ещё?

  1. Только в России женщина выходит в декретный отпуск еще до родов. Американки работают пока не отойдут воды.
  2. Другая русская придумка — каша.  Английская porridge и американская oatmeal даже близко не стоят рядом с нашей вкусной, горячей утренней кашей, которую принято есть с кусочком сливочного масла.
  3. Кефир и компот собственного приготовления.
  4. Беременные в России сдают анализы и взвешиваются, будто собираются не рожать, а лететь в космос.

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