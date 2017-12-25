Через несколько минут начнется Республиканская новогодняя елка

В 13.00 в «Татнефть-Арене» будет дан старт Республиканской елке. В Ледовом дворце уже собираются отличники учебы, активисты, победители олимпиад и конкурсов.

На ежегоднее новогоднее торжество Татарстана приглашены 2000 школьников из муниципальных образований Республики Татарстан и 1 000 школьников из Казани.

Программа Республиканской елки рассчитана на два часа и включает в себя централизованное праздничное представление, в котором задействованы около 1000 артистов, эстрадных певцов, спортсменов, известных творческих и спортивных коллективов республики.