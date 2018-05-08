Чествование ветеранов войны — работников Министерства образования и науки Республики Татарстан

Ветеранов поздравили заместитель Премьер-министра РТ – министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов, заместитель министра образования и науки РТ Станислав Андреев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Рафис Бурганов поприветствовал гостей: «Цифра без вести пропавших, чьих имен сегодня до сих пор не знаем, — более 3-х миллионов. Наша задача – восстановить их имена, найти родных, близких. Война – это очень тяжелый труд, который призывает каждый день совершать подвиг. Хочу вас поздравить с праздником Великой Победы от имени правительства республики, министерства и всех сотрудников, а также пожелать вам здоровья и долгих лет жизни».

В знак признания ветеранам вручили памятные подарки.

Почетные гости министерства:

Смирнов Владимир Васильевич родился 14.12.1924. Закончил Военный институт иностранных языков в 1954 году. Был на фронте с мая 1944 г. по май 1945 г. Имеет 3 боевых ордена: 2 ордена Отечественной войны 2 степени, 1 орден Отечественной войны 1 степени. Кроме того, награжден боевыми медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За взятие Вены».

Работал методистом в научно-методическом центре управления профессионального образования Министерства образования и науки Республики Татарстан.

Потапов Анатолий Александрович родился 17.01.1936 в д. Свияжск Верхнеуслонского района (ныне — Зеленодольский район). Принимал участие в боевых действиях во Вьетнаме в зенитно-ракетных войсках. Награжден орденом «Боевой подвиг». Служил в Туркмении 16 лет.

С 1987 по 2005 год работал в министерстве инспектором, специалистом отдела городских учреждений начального профессионального образования.

Замалеев Ринат Камалович родился 17.07.1942 в г.Каракуль Бухарской области Узбекской ССР. Служил 31 год в армии в Туркестанском, Приволжском, Московском, Сибирском военных округах. Начинал службу рядовым водителем в группе советских войск в Германии. С 1998 по 2011 год работал в министерстве в должности ведущего специалиста отдела технадзора.

Гафуров Тагир Гафурович родился 30.10.1947 в г. Мамадыше. В министерстве работал с 1996 по 2012 год заместителем министра, начальником отдела лицензирования и аккредитации. Награжден ведомственными наградами РТ «Отличник профтехобразования», «За заслуги в образовании РТ». Заслуженный учитель Республики Татарстан. В настоящее время председатель региональной общественной благотворительной организации ветеранов образования РТ.

Для почетных гостей были организованы праздничные выступления и поздравления, состоялся торжественный обед. Герои отрасли увиделись со своими коллегами-друзьями и со слезами на глазах вспомнили свои молодые годы, посвященные работе.