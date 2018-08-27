Чистопольские учителя получили премию Таркаева

Главное и традиционное событие последнего месяца лета в области образования – это августовские совещания, которые проходят во всех муниципальных образованиях республики. Как мы уже сообщали, одними из первых его провели чистопольские педагоги. Кроме содержательного доклада начальника управления образования Чистопольского муниципального района Гусмана Анваровича Набиуллина и не менее интересных выступлений других участников, был еще один трогательный и запоминающийся момент – вручение Таркаевской премии.

Успешный предприниматель, видный политик и блестящий аналитик Александр Таркаев учредил свою премию для лучших учителей города Чистополя когда был депутатом Государственного Совета РТ от Чистопольского округа, откуда он родом. Она присуждалась учителям математики, физики, химии и русского языка, чьи ученики сдали ЕГЭ на самые высокие баллы. Выпускник физического факультета КГУ, отличник, Ленинский стипендиат, кандидат наук в области технической кибернетики, Таркаев понимал, что для преодоления технологического отставания от Запада нашей стране остро не хватает квалифицированных специалистов с техническим и естественно-научным образованием, именно поэтому учредил премию по предметам, необходимым для поступления именно в технические и естественно-научные вузы. К сожалению, сам Александр Таркаев успел вручить ее только один раз. После того, как не стало Александра Никитича, его жена и дочери решили продолжить дело главы семьи. И вот в этом году премия присуждалась в «юбилейный» десятый раз, а вручала ее Наталья Александровна Таркаева – заместитель министра экономики Республики Татарстан.

– Моя мама педагог и я точно знаю, что отношение к учебе закладывается учителями, – обратилась она к участникам конференции. – Отец учредил премии по четырем предметам – русскому языку, математике, физике и химии, а после его смерти мы добавили еще одну – по английскому языку, для того, чтобы наши будущие специалисты могли работать с зарубежными источниками.

Наталья Александровна вручила премии следующим педагогам: Хайруллиной Светлане Викторовне, учителю русского языка и литературы гимназии №3; Саттаровой Елене Ивановне, учителю русского языка и литературы лицея №1; Мирсайзяновой Светлане Анатольевне, учителю химии гимназии №1; Андроновой Наталье Николаевне, учителю математики лицея №1; Панину Олегу Анатольевичу, учителю физики гимназии №1; Храмовой Нине Ивановне, учителю английского языка гимназии №3. При одинаковых показателях у нескольких педагогов премия вручается каждому из них, например, в этом году премия была присуждена одновременно двум учителям русского языка.

Некоторые из награжденных сегодня педагогов стали лауреатами Таркаевской премии не в первый раз. Например, учитель физики О.А. Панин получил премию своего знаменитого земляка во второй раз, а учитель русского языка Е.И.Саттарова — в четвертый раз.

Размер премии неоднократно индексировался и в настоящее время составляет 25 тыс рублей. Премия выплачивается из личных средств семьи Таркаевых. Вместе с премией каждому лауреату вручается почетная грамота фонда имени Александра Таркаева.