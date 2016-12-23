Что делать людям, чьи деньги застряли в Татфондбанке

У вкладчиков Татфондбанка проблем с возмещением средств в размере 100 процентов вклада, но не более 1,4 млн. рублей, гарантированных государством, не будет. С 26 декабря они смогут обратиться в 5 банков-агентов за выплатами, которые были отобраны на конкурсной основе. Ими стали: ПАО «Сбербанк», ВТБ 24 (ПАО), АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «АК БАРС» БАНК. Информация о распределении вкладчиков по конкретным банкам-агентам, месте и сроках приема заявлений от вкладчиков о получении возмещения будет размещена на сайте АСВ (www.asv.org.ru) в пятницу, 23 декабря ближе к вечеру. Дополнительные подробности можно узнать и по телефону «горячей линии» АСВ (8-800-200-08-05).

Для получения возмещения вкладчику необходимо:

1. Узнать 23 декабря на сайте АСВ по адресу www.asv.org.ru информацию о распределении вкладчиков по конкретным банкам-агентам (ПАО «Сбербанк», ВТБ 24 (ПАО), АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «АК БАРС» БАНК), месте и сроках приема заявлений.

2. С 26 декабря представить в банк-агент паспорт, а также заполнить там заявление о выплате возмещения по установленной форме. Заявления принимаются во время действия моратория (в течение трех месяцев).

3. По закону на выплату предоставляется три рабочих дня. Можно получить деньги на месте наличными, либо их переведут на расчётный счёт получателя.

В правительстве пообещали разбираться с каждым случаем индивидуально, работать по выходным и до последнего клиента. Для решения вопросов рефинансирования привлекут банки-партнеры: «Ак Барс» и ВТБ-24, ожидается, что средства будут предоставляться под ставку до 11 процентов годовых. Общая сумма ущерба предпринимателей будет подбита по итогам всех поступивших обращений. Предложенные меры поддержки распространяться и на предпринимателей, пострадавших в других банках республики, остановивших платежи.

Сейчас правительством Татарстана принимаются все меры для того, чтобы исправить положение Татфондбанка. Об этом заявил на совете по делам соотечественников при Президенте РТ председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

— Для нас самих эта ситуация стала серьезной неожиданностью. Наш премьер-министр, который является председателем совета директоров этого банка, тоже озабочен, — сказал глава татарстанского парламента.

По его словам, в настоящее время в республике принимаются должные меры, чтобы избежать «эффекта домино».

По материалам sntat.ru