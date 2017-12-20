Cпасительная искренность

Декабрь 20, 2017 0

Когда наваливается отчаяние и кажется, что выхода нет, спасением оказывается телефон доверия. Кто дает надежду на той стороне провода? Об этом наш материал.спасательная искренность (1)

Начальник службы доверия

Руководитель приемного отделения Республиканского наркологического диспансера Анатолий Сидимиров – человек хоть и занятой, ноочень доступный и как-то сразу располагает к себе. Несколько лет он проработал рядовым врачом и также отвечал на звонки телефона доверия. Да он и сейчас иногда на них отвечает. Если оказывается рядом.

— «Телефоном доверия» у нас назначен номер приемного покоя, — вводит он меня в курс дела. – Там круглосуточно, сменяя друг друга по графику, дежурят медсестры и врачи.

Если сын запил…

Вот он. Белый с кнопочками – самый обычный телефонный аппарат.Сегодня рядом с ним Елена Десятинова — медсестра с 11-летним стажем работы.

— Звонки поступают разные, — говорит она. – Даже как бросить курить спрашивают. Но чаще всего на наш телефон обращаются родственники:«Вот у меня сын (отец, брат, сват) пьет, помогите!».

Из недавнего. Звонитмолодая женщина. Плачет, брат начал что-то употреблять, скорее всего, наркотики:часто приходит домой в бреду, говорит, что видит что-то невообразимое…

Как правило, истерзанных родственников интересует возможность госпитализации своих горе-иждивенцев. В то же время, многие из них боятся огласки.

— Для каждого стараемся найти приемлемый вариант, — рассказывает Елена. – У нас можно получить бесплатную медицинскую помощь в рамках госгарантий, но тогда пациент будет состоять на учете у нарколога. Есть и другой вариант – анонимное лечение, ноуже по договору.

Экстренный вызов

По словам Елены, чаще всего люди ждут от нее оперативного ответа, ведь многие набирают этот номер в самой экстренной ситуации. Это как звонок на 911, когда нужно быстро найти решение и сказать человеку, ждущему на другом конце провода, что предпринять.

Из недавнего. Звонит женщина: «Он все в доме перебил, сам себя порезал. Мне страшно! Что делать?!».

При таком варианте событийЕлена советует сразу же вызывать «скорую» и полицию – в зависимости от агрессивности дебошира. Человек опасен, и в этом случае его согласия на госпитализацию не требуется.

Когда фантазия больна

Представьте, звонит вам ночью незнакомец и объявляет: «У меня кто-то сидит в шкафу». Брр, лично мне уже не по себе. «Кто именно там сидит и как туда попал?», — спросила бы я, но только не Елена.

— Кто из близких с тобой рядом? Назови: мама, папа,жена, бабушка? – такова ее первая реакция на подобный звонок.

— Даже не попытаетесь убедить, что там никого нет?

— Разбираться мы уже здесь, в диспансере, будем. Нам уже понятно, что у человека началась белая горячка. Емунужна срочная медицинская помощь. Наша задача убедить его или родственников вызвать «скорую», а не погрузиться в этот фантазийный бред.

Глаза в глаза

Очень часто – по голосу – Елена узнает своих телефонных визави. Это радует: значит, ее советы помогли.

— Переступив наш порог, даже самые неуравновешенные обычно смягчаются, — говорит она. — Как-будто начинают верить, что все будет хорошо…

В общем, если, не дай бог, попадете в подобную ситуацию, смело набирайте 272-33-13 — вам помогут. Причем, не столько словом, сколько делом.

Ольга Туманская

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