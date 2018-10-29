Cюмбель ТАИШЕВА. Будущее шахматных королей в руках у Президента Татарстана

В конце сентября накануне Всемирной шахматной олимпиады в Батуми Президент России Владимир Путин в олимпийской столице Сочи встречался с именитыми шахматистами Сергеем Карякиным, Владимиром Крамником, Яном Непомнящим в образовательном центре «Сириус», где два года назад была открыта шахматная школа. Здесь мужская и женская сборные готовятся к интеллектуальной битве на международной арене, на которой появились сильные команды Ирана, Индии, Китая, США. Тогда я задалась вопросом: а как Татарстан – одна из ведущих спортивных столиц России – мог бы внести свой вклад в подготовку и воспитание уникальных кадров по шахматам, которые вновь стали суперспортом? Ведь и в нашей республике долгие годы их главным идеологом был Первый Президент Татарстана, нынешний Государственный советник Минтимер Шаймиев.
В самом центре нашей столицы, горделивой Казани, на улице Бутлерова сразу за величественным памятником революционеру и одному из основателей Татарской Республики Муллануру Вахитову располагается Школа олимпийского резерва по шахматам и шашкам. Организованная в 1975 году, она носит имя великого татарина – Рашида Нежметдинова, который одновременно являлся международным мастером по шахматам и мастером спорта СССР по шашкам, пятикратным чемпионом РСФСР по шахматам, а также трехкратным чемпионом СССР в командном первенстве. Рашид Гибятович, человек с непростой судьбой, прославил всех татар и Татарстан.
Его жизнь сходна с десятками судеб той эпохи: он родился в бедной крестьянской семье в городе Актюбинске, находящемся нынче в Казахстане, в пятилетнем возрасте лишился родителей, а в 1921 году попал в детдом. Ему повезло, что его старший брат Кави, которого мы знаем как известного татарского писателя, забрал его к себе в Казань. После окончания школы Рашид Гибятович поступил на исследовательский факультет Казанского химико- технологического института. Однако из-за ряда веских причин, среди которых обвинение брата в султангалеевщине и его последующий арест, Рашид переезжает в Одессу и лишь затем вновь возвращается в Казань. Здесь он получает образование на физико- математическом факультете Казанского Государственного Педагогического Института.
Старшее поколение моих соотечественников бесконечно гордилось гениальным сыном своего народа, как наше поколение впоследствии восхищалось Гатой Камским и Алисой Галлямовой.
В семейном архиве есть фотография, которая дорога моему сердцу. На нем изображены один из самых гениальных гроссмейстеров мира, вице-чемпион мира по версии ФИДЕ в 1996 году, чемпион мира по быстрым шахматам (2010 год), и многократный чемпион США Гата Камский со своим отцом Рустемом Сабировым, и известный писатель Ринат Мухамадиев. А на изданном в Загребе в 1988 году альбоме FIDE с самыми известными шахматными партиями стоят подписи Гаты Камского, Леонида Яроша.
Леонид Ярош в 1983 году составил первым задачу, так называемую «таск Бабсона», на одну из самых сложных тем для ортодоксальной композиции. Его 60 шахматных композиций и ряд работ включены в Альбом ФИДЕ. Чемпион мира в составе сборной России в 1992 и 2004 годах – Леонид Владимирович являлся одним из лучших десяти спортсменов Республики Татарстан и был директором Казанского Дворца шахмат и шашек им. Р.Г.Нежметдинова. Он первый в истории Казани, получивший золотую медаль чемпионата мира в командном и личном зачете. Сегодня, наверное, в нашем городе нет ни одной семьи, из которой дедушки и отцы, дети и внуки ни ходили бы или до сих пор ходят сюда, чтобы постичь азы этой королевской интеллектуальной игры, а затем посвятить ей свою жизнь, чтобы прославить республику. Старинное здание городского училища, построенное по проекту архитектора М.Е.Григорьева еще в 1913 году, стало на долгие годы для сотни мальчишек и девчонок родным домом. Однако ему, как и судьбе шахмат, грозит судьбоносное изменение.
За последние годы в Казани появилось большое количество частных шахматных секций, в ряде которых преподают и международные гроссмейстеры. Однако самой главной по-прежнему является шахматная школа, которой нынче руководит Наркиз Аминович Сайфутдинов. Мы встретились с ним в кабинете на самом последнем этаже, откуда открывается прекрасный вид на здание Казанского государственного финансово-экономического института.
– Спешу поделиться с Вами хорошей новостью, – Наркиз Аминович встретил меня такими словами и с улыбкой на лице. – С Чемпионата Европы среди девушек до 16 лет с победой вернулась Камалия Булатова, тренером которой является Ирина Чибикова. Она завоевала золото первенства. Для нас это большая честь!
С каждым годом интерес к шахматам в мире возрастает. У нас с детьми занимаются 37 тренеров. Тенденция такова, что средний возраст тренеров старше сорока уменьшается. В школе остались работать два представителя старшего поколения – предыдущие директора Газизов Равиль Хафизович и Евгений Исакович Сабаев, которые неустанно твердят, что для развития в этой игре необходимо постоянное общение с соперниками и систематическое участие в соревнованиях. Мы с нашими воспитанниками постоянно ездим на шахматные мероприятия. Недавно в начале июля была шахматная конференция в Дагомысе, а 19-21 сентября на базе гимназии №11 Лениногорска был шахматный всеобуч, посвященный преподаванию шахмат в школах России и Татарстана. К слову, город нефтяников Лениногорск является самым шахматным городом в республике.
По словам директора, молодых тренеров привлекает престиж этой школы и отчасти социальная защищенность. Вскоре будет подписано соглашение с Федерацией профсоюзов РТ для сохранения социальных обязательств перед сотрудниками нашей школы. Однако тренерам приходится параллельно преподавать в частных секциях,чтобы обеспечить себя финансами для поездок на соревнования. Естественно, сегодня и перед администрацией учебного заведения возникают особые требования в части зарабатывания денег. Нагрузка на коллектив растет. Вдобавок на 918 бюджетных мест приходится набирать коммерческие группы. Если за пять лет таких детей набиралось 60, теперь стало свыше 350. С каждым годом все больше родителей приводят своих детей на обучение игре не только в шахматы, но и в шашки. В основном это дети шести-семилетнего возраста, которые идут в группу начальной подготовки. Что примечательно, 80 процентов контингента сохраняется, то есть тренерам удается увлечь игрой основную часть новеньких. Школа является учреждением дополнительного образования и подчиняется Минобрнауки, а сам учебный процесс осуществляется согласно лицензии Рособрнадзора и утвержденному учебному плану.
«Сейчас в стране появилась новая тенденция. Скорее всего нашу школу будут переводить в другой, более высокий разряд и придадут ей статус чисто спортивного учебного заведения», – говорит Наркиз Аминович. Что даст новый статус детям, которые играют в шахматы не ради спортивного интереса? Пока директор не смог дать положительный ответ на этот вопрос.
Сегодня федеральным центром на образование выделяются значительные финансовые средства. Не только тренеры шахматной школы, но и педагоги общеобразовательных школ хотели бы, чтобы какая-то более весомая часть из этих денег шла на дополнительное образование. У нас в стране нет возможности воспитать разносторонне развитую личность, объединив музыкальную, художественную, спортивную школы под крышей одной общеобразовательной школы, как в Японии или Сингапуре. Но сохранить то, что есть, и расширить его в соотвествии с современными требованиями могли бы и местные власти. Однако, как говорит Наркиз Аминович, они от преобразований ничего положительного не ждут. Зато это не самым лучшим образом отразится на отпуске педагогов. «Если раньше тренерский состав, как и все школьные педагоги, имел право отдыхать 42 дня, то теперь им будут выделяться стандартные 28 дней. Если раньше они занимались 16 часов, то теперь интеллектуальная нагрузка возрастет до 40 часов в неделю», –говорит он. Вот такая метаморфоза!
Есть ещё другая сторона вопроса. Для повышения уровня мастерства и профессионализма юных талантов необходимо проведение турниров с участием международных гроссмейстеров. На мой вопрос, а не ожидается ли приезд Гаты Камского или другого именитого шахматиста, от директора последовал лаконичный ответ, что для этих целей должен быть существенный бюджет. «В 2017 году приезжал именитый гроссмейстер Тимур Гареев, ныне представляющий США», – поделился своими недавними воспоминаниями директор школы. Этот известный в мире татарин-шахматист родился и вырос в Узбекистане. Несмотря на достаточно молодой возраст (в этом году ему исполнилось всего 30 лет), он дважды в составе сборной Узбекистана принимал участие в Олимпиадах в 2004 и 2006 годов. В сборную его приняли в 12-летнем возрасте. В 16 лет он начинает изучать английский и математику, а вскоре получает несколько вариантов продолжения учебы за рубежом. В 2013 году, уже имея диплом о высшем образовании университета в Браунсвилле, Тимур впервые участвует в чемпионате США. Тогда он разделил третье место с Александром Онищуком, пропустив вперед себя Гату Камского и Александра Рамиреса.
Без организации турниров с участием таких личностей говорить о регулярных успехах татарстанцев не приходится. Сегодня коллектив волнует даже не эта проблема, а будущее самой школы. После распространения слухов о переводе шахматной школы с улицы Бутлерова на улицу Амирхана Еники в результате возможного сноса старинного здания из красного кирпича для освобождения места для будущего торгового центра из стекла и бетона в интернет-пространстве идет бурное обсуждение судьбы школы. Неравнодушные горожане заявили о сборе подписей под петицией о недопущении переноса здания, которое является не просто символом поколений, но самым настоящим сердцем для юных и взрослых шахматистов. Мне приходилось бывать здесь в дни, когда проходят турниры – яблоку упасть негде. К чести нынешнего руководства, когда во многих образовательных учреждениях всем управляют деньги, в этой школе чтут человеческие ценности и сохраняется преемственность поколений. Нередко увидишь, как за столами играют уже немолодые тренеры, спортсмены и просто горожане.
К своему тысячелетию Казань потеряла не одно старинное здание. Они целыми кварталами были стерты с лица земли. В связи с этим опасение широкой общественности вполне резонно. Ни для кого не секрет, татарская интеллигенция на протяжении десятилетий мечтала видеть на пустующей за шахматной школой площадке современную полилингвистическую школу с преподаванием татарского языка или национальную библиотеку республики. Об этом неоднократно говорилось с трибуны Государственного Совета РТ. Пока окончательного решения не принято, хотелось бы, чтобы нынешние власти отдали преимущество знаниям, статусу образования, а не торговле, как это часто происходит. К тому же это здание находится в государственной собственности, и ни один руководитель не имеет права принять решение без учета широкого общественного мнения. По одной из версий планируется возведение нового здания под шахматную школу для полутора тысячи детей. Уже подготовлено несколько эскизных проектов, к которым у профессионалов свои вопросы и рекомендации по значительному пересмотру концепции с учетом требований, предъявляемых к этому спорту. С каждым годом интерес к этому виду интеллектуальной игры только возрастает, и сегодня существует потребность в здании для трех тысяч детей.
Мы уйдем. Самый главный вопрос: что мы оставим будущему поколению?
P.S. К моменту публикации материала стало известно о переходе шахматной школы под юрисдикцию Министерства спорта РТ.