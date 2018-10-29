Cюмбель ТАИШЕВА. Будущее шахматных королей в руках у Президента Татарстана

В конце сентября накануне Все­мирной шахматной олимпиады в Батуми Президент России Владимир Путин в олимпий­ской столице Сочи встречался с именитыми шахматистами Сер­геем Карякиным, Владимиром Крамником, Яном Непомня­щим в образовательном центре «Сириус», где два года назад была открыта шахматная шко­ла. Здесь мужская и женская сборные готовятся к интеллек­туальной битве на международ­ной арене, на которой появи­лись сильные команды Ирана, Индии, Китая, США. Тогда я задалась вопросом: а как Та­тарстан – одна из ведущих спортивных столиц России – мог бы внести свой вклад в под­готовку и воспитание уникаль­ных кадров по шахматам, кото­рые вновь стали суперспортом? Ведь и в нашей республике долгие годы их главным идео­логом был Первый Президент Татарстана, нынешний Государ­ственный советник Минтимер Шаймиев.

В самом центре нашей столицы, гор­деливой Казани, на улице Бутлерова сразу за величественным памятником революционеру и одному из основате­лей Татарской Республики Муллануру Вахитову располагается Школа олим­пийского резерва по шахматам и шаш­кам. Организованная в 1975 году, она носит имя великого татарина – Рашида Нежметдинова, который одновремен­но являлся международным мастером по шахматам и мастером спорта СССР по шашкам, пятикратным чемпионом РСФСР по шахматам, а также трехкрат­ным чемпионом СССР в командном первенстве. Рашид Гибятович, человек с непростой судьбой, прославил всех татар и Татарстан.

Его жизнь сходна с десятками судеб той эпохи: он родился в бедной крестьянской семье в городе Актюбинске, находящемся нынче в Казахстане, в пятилетнем возрасте лишился родителей, а в 1921 году попал в детдом. Ему повезло, что его старший брат Кави, которого мы знаем как известного татарского писателя, забрал его к себе в Казань. После окончания школы Рашид Гибятович поступил на исследовательский факультет Казанского химико- технологического института. Однако из-за ряда веских причин, среди которых обвинение брата в султангалеевщине и его последующий арест, Рашид переезжает в Одессу и лишь затем вновь возвращается в Казань. Здесь он получает образование на физико- математическом факультете Казанского Государственного Педагогического Института.

Старшее поколение моих сооте­чественников бесконечно гордилось гениальным сыном своего народа, как наше поколение впоследствии восхищалось Гатой Камским и Алисой Галлямовой.

В семейном архиве есть фотогра­фия, которая дорога моему сердцу. На нем изображены один из самых гениальных гроссмейстеров мира, ви­це-чемпион мира по версии ФИДЕ в 1996 году, чемпион мира по быстрым шахматам (2010 год), и многократный чемпион США Гата Камский со своим отцом Рустемом Сабировым, и из­вестный писатель Ринат Мухамадиев. А на изданном в Загребе в 1988 году альбоме FIDE с самыми известными шахматными партиями стоят подписи Гаты Камского, Леонида Яроша.

Леонид Ярош в 1983 году составил первым задачу, так называемую «таск Бабсона», на одну из самых сложных тем для ортодоксальной композиции. Его 60 шахматных композиций и ряд работ включены в Альбом ФИДЕ. Чем­пион мира в составе сборной России в 1992 и 2004 годах – Леонид Владими­рович являлся одним из лучших десяти спортсменов Республики Татарстан и был директором Казанского Дворца шахмат и шашек им. Р.Г.Нежметдинова. Он первый в истории Казани, получив­ший золотую медаль чемпионата мира в командном и личном зачете. Сегодня, наверное, в нашем городе нет ни од­ной семьи, из которой дедушки и отцы, дети и внуки ни ходили бы или до сих пор ходят сюда, чтобы постичь азы этой королевской интеллектуальной игры, а затем посвятить ей свою жизнь, чтобы прославить республику. Ста­ринное здание городского училища, построенное по проекту архитектора М.Е.Григорьева еще в 1913 году, стало на долгие годы для сотни мальчишек и девчонок родным домом. Однако ему, как и судьбе шахмат, грозит судьбонос­ное изменение.

За последние годы в Казани поя­вилось большое количество частных шахматных секций, в ряде которых преподают и международные гроссмейстеры. Однако самой главной по-прежнему является шахматная школа, которой нынче руководит Наркиз Аминович Сайфутдинов. Мы встретились с ним в кабинете на самом последнем этаже, откуда открывается прекрасный вид на здание Казанского государственного финансово-эконо­мического института.

– Спешу поделиться с Вами хорошей новостью, – Наркиз Аминович встретил меня такими словами и с улыбкой на лице. – С Чемпионата Европы среди де­вушек до 16 лет с победой вернулась Камалия Булатова, тренером которой является Ирина Чибикова. Она завоевала золото первенства. Для нас это большая честь!

С каждым годом интерес к шахматам в мире возрастает. У нас с детьми зани­маются 37 тренеров. Тенденция такова, что средний возраст тренеров старше сорока уменьшается. В школе остались работать два представителя старшего поколения – предыдущие директора Газизов Равиль Хафизович и Евгений Исакович Сабаев, которые неустанно твердят, что для развития в этой игре необходимо постоянное общение с соперниками и систематическое уча­стие в соревнованиях. Мы с нашими воспитанниками постоянно ездим на шахматные мероприятия. Недавно в начале июля была шахматная конфе­ренция в Дагомысе, а 19-21 сентября на базе гимназии №11 Лениногорска был шахматный всеобуч, посвящен­ный преподаванию шахмат в школах России и Татарстана. К слову, город не­фтяников Лениногорск является самым шахматным городом в республике.

По словам директора, молодых тре­неров привлекает престиж этой школы и отчасти социальная защищенность. Вскоре будет подписано соглашение с Федерацией профсоюзов РТ для сохранения социальных обязательств перед сотрудниками нашей школы. Однако тренерам приходится парал­лельно преподавать в частных секциях,чтобы обеспечить себя финансами для поездок на соревнования. Естествен­но, сегодня и перед администрацией учебного заведения возникают особые требования в части зарабатывания денег. Нагрузка на коллектив растет. Вдобавок на 918 бюджетных мест приходится набирать коммерческие группы. Если за пять лет таких детей набиралось 60, теперь стало свы­ше 350. С каждым годом все больше родителей приводят своих детей на обучение игре не только в шахматы, но и в шашки. В основном это дети шести-семилетнего возраста, которые идут в группу начальной подготовки. Что примечательно, 80 процентов кон­тингента сохраняется, то есть трене­рам удается увлечь игрой основную часть новеньких. Школа является уч­реждением дополнительного образо­вания и подчиняется Минобрнауки, а сам учебный процесс осуществляется согласно лицензии Рособрнадзора и утвержденному учебному плану.

«Сейчас в стране появилась новая тенденция. Скорее всего нашу школу будут переводить в другой, более высо­кий разряд и придадут ей статус чисто спортивного учебного заведения», – говорит Наркиз Аминович. Что даст новый статус детям, которые играют в шахматы не ради спортивного ин­тереса? Пока директор не смог дать положительный ответ на этот вопрос.

Сегодня федеральным центром на образование выделяются значитель­ные финансовые средства. Не только тренеры шахматной школы, но и педа­гоги общеобразовательных школ хоте­ли бы, чтобы какая-то более весомая часть из этих денег шла на дополни­тельное образование. У нас в стране нет возможности воспитать разносто­ронне развитую личность, объединив музыкальную, художественную, спор­тивную школы под крышей одной общеобразовательной школы, как в Японии или Сингапуре. Но сохранить то, что есть, и расширить его в соотвествии с современными требованиями могли бы и местные власти. Однако, как говорит Наркиз Аминович, они от пре­образований ничего положительного не ждут. Зато это не самым лучшим об­разом отразится на отпуске педагогов. «Если раньше тренерский состав, как и все школьные педагоги, имел право отдыхать 42 дня, то теперь им будут выделяться стандартные 28 дней. Если раньше они занимались 16 часов, то теперь интеллектуальная нагрузка воз­растет до 40 часов в неделю», –говорит он. Вот такая метаморфоза!

Есть ещё другая сторона вопроса. Для повышения уровня мастерства и профессионализма юных талантов необходимо проведение турниров с участием международных гроссмейстеров. На мой вопрос, а не ожидается ли приезд Гаты Камского или другого именитого шахматиста, от директора последовал лаконичный ответ, что для этих целей должен быть существен­ный бюджет. «В 2017 году приезжал именитый гроссмейстер Тимур Гаре­ев, ныне представляющий США», – поделился своими недавними вос­поминаниями директор школы. Этот известный в мире татарин-шахматист родился и вырос в Узбекистане. Не­смотря на достаточно молодой возраст (в этом году ему исполнилось всего 30 лет), он дважды в составе сбор­ной Узбекистана принимал участие в Олимпиадах в 2004 и 2006 годов. В сборную его приняли в 12-летнем возрасте. В 16 лет он начинает изучать английский и математику, а вскоре по­лучает несколько вариантов продол­жения учебы за рубежом. В 2013 году, уже имея диплом о высшем образова­нии университета в Браунсвилле, Ти­мур впервые участвует в чемпионате США. Тогда он разделил третье место с Александром Онищуком, пропустив вперед себя Гату Камского и Алексан­дра Рамиреса.

Без организации турниров с уча­стием таких личностей говорить о регулярных успехах татарстанцев не приходится. Сегодня коллектив вол­нует даже не эта проблема, а будущее самой школы. После распространения слухов о переводе шахматной школы с улицы Бутлерова на улицу Амирхана Еники в результате возможно­го сноса старинного здания из красного кирпича для освобо­ждения места для будущего тор­гового центра из стекла и бетона в интернет-пространстве идет бурное обсуждение судьбы шко­лы. Неравнодушные горожане заявили о сборе подписей под петицией о недопущении пере­носа здания, которое является не просто символом поколений, но самым настоящим сердцем для юных и взрослых шахматистов. Мне приходилось бывать здесь в дни, когда проходят турниры – яблоку упасть негде. К чести нынешнего ру­ководства, когда во многих образова­тельных учреждениях всем управляют деньги, в этой школе чтут человеческие ценности и сохраняется преемствен­ность поколений. Нередко увидишь, как за столами играют уже немолодые тренеры, спортсмены и просто горо­жане.

К своему тысячелетию Казань поте­ряла не одно старинное здание. Они це­лыми кварталами были стерты с лица земли. В связи с этим опасение широ­кой общественности вполне резонно. Ни для кого не секрет, татарская интел­лигенция на протяжении десятилетий мечтала видеть на пустующей за шах­матной школой площадке современную полилингвистическую школу с препо­даванием татарского языка или наци­ональную библиотеку республики. Об этом неоднократно говорилось с три­буны Государственного Совета РТ. Пока окончательного решения не принято, хотелось бы, чтобы нынешние власти отдали преимущество знаниям, стату­су образования, а не торговле, как это часто происходит. К тому же это здание находится в государственной собствен­ности, и ни один руководитель не имеет права принять решение без учета ши­рокого общественного мнения. По од­ной из версий планируется возведение нового здания под шахматную школу для полутора тысячи детей. Уже подго­товлено несколько эскизных проектов, к которым у профессионалов свои вопро­сы и рекомендации по значительному пересмотру концепции с учетом требо­ваний, предъявляемых к этому спорту. С каждым годом интерес к этому виду интеллектуальной игры только возрас­тает, и сегодня существует потребность в здании для трех тысяч детей.

Мы уйдем. Самый главный вопрос: что мы оставим будущему поколению?

P.S. К моменту публикации материала стало известно о переходе шахматной школы под юрисдикцию Министерства спорта РТ.