Делегация из Татарстана в Калининграде обсудила новшества в повышении квалификации педагогов

В Калининграде состоялось Всероссийское совещание по обсуждению вопросов развития региональных систем повышения квалификации работников образования «Модернизация системы повышения квалификации учителей в условиях формирования национальной системы учительского роста», в котором приняла участие делегация из нашей республики во главе с первым заместителем министра образования и науки РТ Ильсуром Хадиуллиным. Об этом сообщают в Институте развития образования.

Всероссийское совещание состоялось 25-29 марта. В обсуждении актуальных вопросов дополнительного профессионального образования приняли участие представители России, Сингапура, Германии, Финляндии. Особый интерес участников вызвала панельная дискуссия «Международный опыт развития педагогических кадров». Большинство выступающих акцентировали свое внимание на следующих темах:

• Новые модели дополнительного профессионального образования педагогов.

• Образовательные программы организаций дополнительного профессионального педагогического образования.

• Специалист системы дополнительного профессионального образования педагогов: статус и компетенции, поддержка и развитие.

• Научно-исследовательский потенциал системы ДППО.

• Учреждения ДППО в региональной системе непрерывного образования педагогов: координация, сопровождение, управление и др.

Начальник отдела развития дополнительного образования Минобрнауки РТ Роза Шаяхметова выступила с докладом «Профессиональное развитие педагогических кадров как приоритет региональной образовательной политики. Новые подходы к системе повышения квалификации: персонифицированная модель».