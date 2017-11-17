Для изучения татарского к группе в Telеgram подключились почти 1300 человек

К образовательному ресурсу по изучению татарского языка, созданного Духовным управлением мусульман РТ, подключилось свыше 1000 подписчиков. Новый обучающий канал «Татарский для начинающих» в системе мгновенных сообщений Telеgram это обучающий ресурс в помощь в изучении татарского языка, сообщает ДУМ РТ.

Пополнить словарный запас, выучить готовые фразы, усовершенствовать произношение, повторить грамматику и закрепить знания – канал может стать удобным мобильным инструментом для начинающих и научить поддерживать простую беседу. Ежедневные тематические подборки диалогов подбираются на все случаи жизни: от выражений, которые пригодятся в магазине, до лексики, которая поможет проверить домашнее задание школьника. Канал сопровождается специалистами в области татарского языка и педагогами. Подписаться на ресурс можно по адресу @tatyaz.