«Дорогами Пушкина»

Елабужский государственный музей-заповедник приглашает горожан на открытие новой экспозиции. На выставке представлены дорожные предметы, которые характеризуют жизнь путешественника XIX века: изящные кошельки, перочистки, чернильницы, монетницы – из собрания музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

В истории отечественной культуры музеи-усадьбы «Михайловское», «Тригорское», «Петровское» и поселок Святые Горы известны как памятные места, связанные с жизнью и творчеством великого поэта, места любимые и воспетые им. Ещё при жизни Пушкина село Михайловское воспринималось как его поэтическая родина, место творческого преображения поэта. Но и дорога, странствия играли большую роль в жизни русского гения.

Тема дороги – это, по сути, тема человеческой жизни, судьбы. Она присутствует во многих произведениях А.С. Пушкина – «Дорожные жалобы», «Зимняя дорога», «Станционный смотритель» и многие другие. Пушкин проехал по российскому бездорожью более 30 тысяч верст. Из-за долгой дороги и неустроенного быта приходилось брать с собой большое количество хозяйственных вещей, поэтому скарб путешествующего был велик и разнообразен.

Открытие экспозиции состоится 1 марта в 14 часов.

По материалам Министерства культуры РТ.