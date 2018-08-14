ЕГЭ будут проверять не учителя, а компьютер

К 2030 году проверку работ в рамках единого госэкзамена можно будет полностью поручить компьютеру, рассчитывают разработчики экзаменационных материалов, об этом сообщает газета «Известия».

Эксперты предполагают, что к этому времени будет создан искусственный интеллект, который сможет с легкостью выполнять такую работу. ФИПИ уже работает над этим.

Ожидается, что система сможет оценить развернутые ответы выпускников школ. При этом, субъективный подход к проверке экзаменационных работ будет исключен. Правда, искусственный интеллект может оказаться дорогостоящим.

На данный момент проверкой открытых ответов на ЕГЭ занимаются 40 000 экспертов. Переход на эволиционный метод обработки данных прогнозируется к 2030 году. Эксперты полагают, что подготовка к экзамену поможет детям научиться структурировать мысль, высказывать логичные аргументы.