ЕГЭ по немецкому языку завершит цикл онлайн-консультаций по подготовке к единому госэкзамену

Сегодня Минобрнауки России в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте», посвящённом ЕГЭ (https://vk.com/ege), проведёт заключительную онлайн-консультацию «ЕГЭ по немецкому языку-2018». Она завершит цикл дистанционных консультаций для школьников страны по подготовке к ЕГЭ, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

Онлайн-консультацию, которая начнется в 16.00, проведёт Т.И. Барковская, заместитель директора, учитель немецкого языка школы № 1222 г. Москвы, заслуженный учитель Российской Федерации, заместитель председателя предметной комиссии по иностранным языкам, ведущий эксперт предметной комиссии по проверке ЕГЭ по немецкому языку по г. Москве, учитель высшей квалификационной категории.

Во время консультации эксперт расскажет об основных моментах проведения экзамена по немецкому языку, обозначит, на что необходимо обратить внимание при выполнении заданий №39 («Личное письмо») и №40 (Письменное высказывание с элементами рассуждения «Моё мнение»), что нужно знать и уметь при выполнении устной части экзамена, а также ответит на вопросы зрителей трансляции.

Для сведения: записи консультаций по русскому языку, математике (базовый и профильный уровни), обществознанию, истории, химии, биологии, физике, литературе, английскому и французскому языкам, информатике и ИКТ, географии можно посмотреть в официальном сообществе Минобрнауки России в социальной сети «ВКонтакте», которое посвящено ЕГЭ: https://vk.com/ege. Также доступна для просмотра запись онлайн-консультации с психологом об основных приёмах саморегуляции в условиях стресса.