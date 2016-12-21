Экспедицию Франклина погубили консервы

Полуторавековую тайну гибели экспедиции Джона Франклина помогли разгадать современные физические методы. Ноготь члена команды рассказал, что люди погибли от нехватки цинка, а не из-за отравления свинцом, как считалось ранее.

В 1845 году бывшие бомбардирские корабли «Эребус» и «Террор» под командованием английского контр-адмирала сэра Джона Франклина отплыли из Великобритании к берегам Северной Канады в поисках Северо-Западного прохода, морского пути, пролегающего через Северный Ледовитый океан. На бортах обоих кораблей находилось 110 матросов и 24 офицера. Пятеро из членов команды были позже отчислены из штата и отправлены обратно в Англию.

Спустя несколько месяцев корабли пропали без вести где-то между Канадой и Гренландией. На протяжении многих десятилетий поисковые отряды прочесывали окрестности в надежде обнаружить выживших или хотя бы останки членов команды, выяснить, что же произошло с экспедицией. Удалось установить, что команда провела зиму 1846/47 и 1847/48 годов на острове Кинг-Уильям, во льдах близ которого корабли оказались затерты в сентябре 1846 года. К весне 1848 года умерли 15 матросов и девять офицеров, основная часть команды погибла позже, на пути к реке Бак на канадском побережье. Несколько десятков человек все же сумели добраться до побережья, но это не спасло их от смерти.

Экспедиция Франклина оказала влияние на культуру, став основой для многих песен, рассказов, стихов, книг и фильмов — как художественных, так и документальных. Интерес британской публики к пропавшей по необъяснимым причинам экспедиции можно сравнить с нынешним всплеском интереса к тайне перевала Дятлова.

В 2014 году «Эребус» наконец был обнаружен в восточной части залива Куин-Мод на северном побережье Канады. Спустя два года в бухте острова Кинг-Вильям нашелся и «Террор».

Многих исследователей интересовало, что же все-таки погубило команду Франклина. Выживших не осталось — команда покинула корабли в 1848 году, оставив на территории острова Кинг-Уильям пирамидки из камней, в которых были спрятаны судовые журналы и прочие записи. Позже их обнаружили поисковые экспедиции. Также они нашли останки 129 моряков. Согласно имеющимся данным, на кораблях хватало пищи как минимум на семь лет. Отчего же тогда погибли члены команды?

Могилы членов экспедиции на острове Бичи

Дженни Кристенсен, технический директор токсикологической компании TrichAnalytics, возглавила исследование причин их гибели. Вместе с коллегами она исследовала ногти Джона Хартнелла, члена команды, чьи мумифицированные останки были обнаружены на острове Бичи и эксгумированы в 1984 году. Он умер во время первой зимовки на острове в 1845–1846 годах и был похоронен на его территории. Результаты были опубликованы в журнале The Journal of Archaeological Science: Reports.

«Мы подсчитали, что ноготь большого пальца руки отражает период с 22 июня 1845 года по 4 января 1846 года, а ноготь большого пальца ноги — с 23 мая 1845 года по 4 января 1846 года», — сообщают ученые.

Предыдущие исследования предполагали, что смерть могла наступить от отравления свинцом, содержащимся в сплаве, из которого были сделаны консервные банки, и попадающим в питьевую воду из установленной на корабле системы дистилляции.

Известно, что консервы закупались по низкой цене и поставщику Стивену Голднеру предстояло поставить около 8 тыс. банок всего за семь недель. Поэтому он работал в крайней спешке, из-за чего пайка банок была выполнена некачественно, «толсто и небрежно, припой стекал вниз по внутренней поверхности, как расплавленный воск».

Используя синхротронную микрорадиографию, команда Кристенсен досконально изучила содержание металлов на внутренней стороне ногтя Хартнелла.

«Мы ожидали увидеть, что уровень свинца со временем повышался, но он оставался одинаковым с начала путешествия и до прибытия на Бичи», — рассказывает Кристенсен.

Уровень свинца стал расти только в последние несколько недель перед смертью, когда Хартнелл страдал от последней стадии туберкулеза.

Кристенсен предполагает, что из-за голодания содержавшийся в костях свинец попал в кровь.

Также исследователи изучили содержание цинка и меди в ногтях. Оба этих металла тесно связаны с питанием и отражают содержание в рационе свежего мяса. Так, например, в середине июля 1845 года команда, как известно, ела мясо рогатого скота из Гренландии. Этот период отмечен резким увеличением содержания цинка в ногтях. Однако со временем оно медленно понизилось до того уровня, когда организм больше не мог усваивать витамин А, необходимый для иммунитета. Это позволило уже имевшемуся туберкулезу разойтись в полную силу, что и привело к смерти.

«Дефицит цинка может объяснить, почему у него был такой слабый иммунитет, — считает Лори Чан, одна из исследовательниц из Оттавского университета. — В тяжелых условиях он, видимо, заразился туберкулезом и умер от него».

Также ученые предположили, почему, несмотря на обилие пищи на корабле, команда страдала от недоедания. «Мы четко видим, что потребление мяса снизилось, — говорит Чан. — Если бы с консервами все было в порядке, у него (Хартнелла) не было бы такой проблемы. Вероятно, некоторые консервы были испорчены».

Ученые пришли к следующему выводу:

«Учитывая, как менялась концентрация цинка в имеющихся образцах ногтей Хартнелла, возможно, консервированная пища не содержала значительного количества цинка и/или команда не употребляла в пищу свежее мясо. Хотя эти предположения основаны только на ногтях одного матроса, не исключено, что остальные члены команды экспедиции Франклина разделили его участь».

«Это что-то вроде канадского мифа, — рассказывает Чан. — Я была в восторге от возможности работать над этим и говорить об этом». Исследователи говорят, что по возможности они хотели бы аналогичным образом обследовать останки и других членов команды, чтобы проверить свои предположения и собрать больше информации.