«Энциклопедия Тукая»: когда поэт вместо правителя становится символом народа

Новый труд ИЯЛИ из 2300 статей на протяжении 25 лет создавали 137 авторов

На днях Институт языка, литературы и искусства Академии наук Республики Татарстан (ИЯЛИ АН РТ) выпустил «Энциклопедию Тукая». Подобного полного издания, посвященного татарскому поэту, еще не было. В преддверии презентации книги, которая состоится в начале февраля, корреспондент «Реального времени» встретился с теми, кто готовил монументальный научный сборник про поэта, ставшего символом нации: директором Института Кимом Миннуллиным, заведующим Центром письменного и музыкального наследия ИЯЛИ АН РТ Ильхамом Гумеровым и главным научным сотрудником центра Зуфаром Рамеевым. В первой части интервью ученые объяснили, почему более сотни авторов не успели издать книгу к 130-летнему юбилею поэта, увидим ли мы энциклопедию на русском языке и как Тукай возглавил национальную литературу.

137 ТУКАЕВЕДОВ НА 2300 СТАТЕЙ

— У вас вышла энциклопедия, посвященная Габдулле Тукаю. Как правило, энциклопедии создаются десятилетиями. Сколько шла работа над этим трудом?

Ким Миннуллин: Тукаеведение продолжается более столетия. С момента создания нашего института в 1939 году эта работа ведется планомерно и целенаправленно. Разными направлениями ведется эта деятельность, в том числе издание многотомников. Причем работа ведется целыми поколениями. Несколько сборников было издано еще начиная с самого Тукая, когда он перед смертью подготовил избранные произведения. К сожалению, книга вышла только в 14-м году. Эти произведения — часть того, что он хотел видеть.

Специалисты работают в этом направлении, и к 130-летию Тукая мы выпустили 6-томное собрание сочинений академическое издание. Направлений тут очень много. Учитывая многоплановость, необходимость комплексного подхода, в 80—90-е годы зародилась идея создания энциклопедии Тукая еще предыдущими поколениями специалистов-тукаеведов. И вместе с ними начал работать в то время наш крупный специалист-текстолог Зуфар Зайниевич (Рамеев, — прим. ред.), тогда он еще был молодым. Они готовили многотомники не только Тукая, но и всех наших классиков.

Если мы возьмем 70—80-е годы, мы издали несколько десятков многотомников наших классиков: Фатых Амирхан, Галиаскар Камал, Хади Такташ, Галимджан Ибрагимов и т. д. Но это был советский период со своеобразными подходами: не все, что хотелось, было включено, были какие-то ограничения. Изданное 6-томное собрание — это то, что смогли собрать специалисты в наше время. Но это опять-таки работа нескончаемая, она будет и дальше продолжаться, потому что многие произведения 100 лет назад издавались в периодической печати, их было очень много (газет, журналов), все это надо заново изучать, и каждый раз мы находим новые вещи, разрабатываем новые подходы поиска.

Широкий план изучения Тукая привел специалистов в 80-е годы к созданию энциклопедии. А дальше во главе стоял Нил Гафурович Юзеев — старший брат крупного литератора, поэта и драматурга Ильдара Юзеева. Вместе с корифеями начал трудиться Зуфар Зайниевич. В 1996-м ушел из жизни Нил Гафурович, только-только разработав основные принципы построения при создании энциклопедии. С тех пор 20 лет Зуфар Зайниевич возглавляет эту работу, и вот мы получили. То есть тукаеведение ведется в широком плане. Особенно нас радует то отношение и понимание к тукаеведению, какое показывает общество и правительство республики. Мероприятия по 125-летию и 130-летию Тукая были проведены на высоком уровне, они не ограничивались только Татарстаном и Россией.

— Надо думать, без открытий не обошлось?

К.М.: В ходу работы были и для нас открытия, открывали и новых специалистов, новых авторов и т. д.

Зуфар Рамеев: Работа началась в конце 70-х годов. Инициаторами выступили два наших крупных литературоведа — Нил Гафурович и Абрар Гибадуллович Каримуллин. К этому времени на Украине был издан двухтомный «Энциклопедический словарь Шевченко» — довольно-таки интересное солидное издание. Чуть погодя вышла Лермонтовская энциклопедия. Изучив их и взяв за образец, мы приступили к созданию «Энциклопедии Тукая». Но еще в то советское время у института были свои планы, в которые не смогли включить ее. Поэтому работа началась по линии НИОКР — выделением определенной суммы денег в конце каждого года…

К.М.: Это целевые деньги, выделяемые проектно, — своеобразная грантовая система.

З.Р.: Помните, в начале 90-х годов произошли события: после перестройки Советский Союз распался, был объявлен суверенитет Татарстана. Это дало возможность и нашему научному сообществу создать Академию наук Республики Татарстан. В этот момент Юзеев и другие начали готовиться к этому изданию. Определенная работа по сбору материалов была проведена уже в 95—96 годах. В сентябре 1996-го Нил Гафурович скоропостижно скончался. Но к этому времени им уже кое-что было подготовлено, мы издали словник, в котором было перечислено, какие темы должны быть разработаны для энциклопедии. В основном, восемь направлений.

Первое — это анализ всех произведений Тукая, каждого по отдельности. Тукай написал всего около 780 текстов — стихи, сказки, рассказы, переводы, статьи и т. п. Второе направление — теоретические вопросы тукаеведения. Третье — родственники и современники Тукая, которые с ним общались. Четвертое направление включает статьи, отображающие взаимодействие татарских литераторов (современников Тукая, советской литературы и последующих), которые выражали отношение к нему: как они брали, изображали, анализировали, критика. Пятое направление — переводчики Тукая на другие языки: на русский, башкирский, английский, турецкий, украинский, марийский, чувашский, казахский… Шестое — одно из самых интересных направлений: Тукай и искусство — музыка, изобразительное искусство, театр. Седьмое — памятные места Тукая, связанные с местами его пребывания: в Турции, Петербурге, Уфе и других. Там же изображено его отношение к Америке, поведению англичан на Востоке. Восьмое направление — видные наши тукаеведы, которые в течение 100 лет жили, ряд исследователей внесли свою лепту.

Кроме того, Тукай многие свои произведения издавал под псевдонимами. В течение нескольких лет шла работа по выявлению этих псевдонимов, их насчитали около 80.

Работа шла по проекту, были привлечены как ученые нашего института, так и другие, в том числе искусствоведы, ученые нашего университета, консерватории. Я составил список, оказалось, что 137 авторов участвовали: кто-то написал одну-две статьи, кто-то 10, а есть и такие, кто по сотне статей написал.

— Итого сколько получилось статей?

З.Р.: Около 2 300 статей.

К.М.: Это специалисты, которые непосредственно участвовали в подготовке текстов. Еще десятки человек участвовали при доработке, включая корректоров, дизайнеров и других.

З.Р.: Были определены научные редакторы — 15 человек. Они все по своим направлениям анализировали, редактировали. И в конечном счете получилась энциклопедия. Она хорошо иллюстрирована, много картин, отображающих в той или иной мере отношение к творчеству. Когда произведения издавались с рисунками, они тоже были включены. Сюда попали и иллюстрации наших художников.

КАК ТОРГИ ЗАТЯНУЛИ СРОКИ ВЫПУСКА

— Как вижу, энциклопедия издана на татарском языке. Планируется ли на русском?

З.Р.: На татарском издана. Когда на русском — не могу что-либо сказать.

К.М.: В дальнейшем, конечно, это все будет. Но на данном этапе есть сложности. Если посмотреть, то много времени прошло — более 25 лет. Но здесь надо учитывать, что работали одни и те же специалисты — текстологи-тукаеведы. Они параллельно работали по другим классикам, вели плановые работы. Это началось с помощью НИОКРа — дополнительные целевые деньги, вне плана. А потом НИОКРа не стало. Эти же специалисты-текстологи в 90-е годы готовили труды наших других классиков, параллельно шла работа по подготовке энциклопедии. С середины 90-х годов эти же специалисты вели работу над 15-томником Гаяза Исхаки, было в то время соответствующее постановление правительства. В прошлом году группа во главе с Зуфаром Зайниевичем была награждена государственной премией за подготовку 15-томного собрания сочинений Исхаки.

Параллельно шла работа по подготовке 6-томного собрания сочинений (Тукая, — прим. ред.). Буквально последние несколько лет по завершению с Гаязом Исхаки смогли вклинить в план работы это направление. Работа шла комплексно и дала свои плоды. Сразу невозможно было столько материала собрать. Наши тукаеведы являются работниками Центра письменного и музыкального наследия (ИЯЛИ АН РТ, — прим. ред.), который находится на территории Казанского кремля. Там у нас мирасхана, там все наше богатство, архивный фонд нашего института, фонд Тукая. И сегодня идет пополнение этих материалов. Работа над «Энциклопедией Тукая» централизованно велась в этом центре.

— Насколько помню из прошлых новостей, эту энциклопедию планировалось издать к 125-летию Тукая. В прошлом году отметили 130-летие поэта. Однако издание мы увидели только сейчас. С чем связано такое затягивание по времени?

К.М.: Наверное, про 125-летие информация появилась с помощью журналистов и тех, кто реально желал этого видеть. Но мы знали, что она была не готова, мы не можем выпускать. Тогда к 125-летию мы издали первые 2 тома собрания сочинений Тукая, а также несколько вспомогательных материалов. К 130-летию было уже все готово – в конце 2015 года. Деньги были выделены в феврале прошлого года. Но система теперь такая — торги, конкурсы, тендеры. Для начала надо было объявить тендер, сделать техзадание, пройти определенные сроки, подготовить электронный макет. Потом только после этого техзадание отправляется в само издательство. Чисто технические вопросы, связанные с процедурой печатания. С нашей стороны все было готово, документы были готовы, бумаги утверждены в правительстве республики — этот этап год назад был пройден.

НА ТРЕХ МИЛЛИОНАХ РУБЛЕЙ И НАУЧНОМ ЭНТУЗИАЗМЕ

— У книги довольно хорошая полиграфия, она богато иллюстрирована. Сколько на эту работу было потрачено денег?

К.М.: На всю работу мы не подсчитаем. Но на 2 тыс. экземпляров, согласно торгам, около 3 млн рублей ушло. Сюда включается верстка, издание. А подготовка всего этого в течение 25 лет… Не думаю, что это огромная сумма. Плановая работа охватывает оклад заработной платы специалиста. Несколько лет были получены деньги по грантовой системе — НИОКР в то время. 3—4 года была оказана разовая помощь со стороны правительства, чтобы ускорить процесс. Каких-то больших миллионов, целенаправленно выделенных, не было. Энтузиазм играл большую роль.

Ильхам Гумеров: Это первая персональная энциклопедия литераторов-писателей. Подобного не было. Опыта такого еще не было.

К.М.: Еще была сложность в том, что подготовка была начата в то время, когда мы практически не пользовались компьютером. И было старшее поколение, которое начало готовить, допустим, первый период, к ним нужно было возвращаться заново. Тем более практически целое поколение ушло в мир иной. Они заложили основу. Время меняется, общественные основы меняются. Надо было возвращаться даже к тем разработкам, материалы которых были раньше и в техническом плане. С одной стороны, не было опыта создания такого плана труда, с другой стороны, произошли изменения в обществе.

— Куда пойдут эти две тысячи книг?

К.М.: В основном, будет распределение по государственным учреждениям, библиотекам и т. д. Точно мы не можем сказать, какое количество выйдет в продажу. Хотелось бы, чтобы увидела общественность.

— Изменились ли подходы к исследованию творчества Габдуллы Тукая с советских времен?

З.Р.: Это обязательно.

К.М.: Сегодня мы начали разработку академических собраний сочинений и других классиков. Этот подход уже отличался от того 5-томника, который был издан к 100-летию Тукая в 1986 году. Разница огромная, подходы другие. Сегодня мы готовим 15-томное собрание сочинений Ибрагимова. Был издан восьмитомник, потом девятитомник… Подходы уже абсолютно другие. На произведения и личность Тукая мы уже смотрели другими глазами. Сегодня надо обратить внимание на то, что представляет собой фонд Тукая, что осталось на сегодняшний день. Весь архивный материал находится сегодня в нашем центре.

З.Р.: Почти что полностью эти материалы включены вот сюда (показывает на энциклопедию). Это то, что на сегодня известно.

ТАТАРСКИЙ СИМВОЛ

— Почему Габдулла Тукай и Муса Джалиль стали своеобразными символами татарской нации? Почему не полководцы, не предприниматели, не ханы?

З.Р.: В начале XX века в России произошли революции. Тогда татарская литература вступила в новый этап своего развития, который характеризуется тем, что в какой-то степени она испытала западное влияние и не забыла о Востоке. И татарская литература вступила в Ренессанс (или, как некоторые говорят, Возрождение). В чем заслуга Тукая? Во-первых, настоящий поэт, стоит на уровне европейских поэтов. Во-вторых, народ его принял. Не кого-то другого, а именно его, потому что он воспел то, что было в сердце народа. Он пришел к тому, что требуется обновление в жизни народа.

В течение веков культурное развитие татарского народа, можно сказать, было заторможено. Но после гонений на все арабское татарского издательства не было, газет-журналов не было, театров не было. Татарская литература жила только в рукописях, которые, к сожалению, в советское время были уничтожены в большом количестве. Мы представляем, но не в полной мере татарскую литературу, например, булгарского времени, золотоордынского времени, присоединения (к Русскому государству, — прим. ред.). Многие источники исчезли по разным причинам. К началу XX века в татарской литературе произошло возрождение. В центре стоит Тукай. Он воспел затаенные мысли татарского народа о возрождении, равнении себя с современным культурным развитием. Никто с такой глубиной не воспел душу татарского народа. При жизни его сборники быстро расходились. Он еще не умер, но его воспели как «наше все».

К тому же язык татар к началу века подошел к тому, что сохранял средневековые моменты, много было заимствований из арабского, персидского, сохранялась традиционность. Он стал основоположником современного татарского языка, как Пушкин — русского. Язык его очень близок к тогдашнему разговорному. В начале было сильно влияние старотатарского языка. Затем был поворот, что язык стихов практически ничем не отличается от современного татарского языка.

К.М.: Он как настоящий народный поэт воспел практически весь тюркский мир. Тюркские народы считают его своим. В советское время практически всю тюркские литераторы считали своим учителем именно Тукая. Для них он был открытием, символом, стимулом для развития культуры всего тюркского мира. Он выиграл еще и тем, что был издателем, пламенным журналистом. Он не считался ни с кем. Он высказывался очень жестко. Рядовой народ воспринимал его, поскольку он писал то, что хотела услышать общественность. Его жизнь была короткой, но яркой. Он охватывал практически все жанры, учитывая изменения в тот период, отношения людей к обществу, государству. Через свой подход он доносил до общественности мысли, которые современники жаждали услышать.

7 февраля в 14.00 в Академии наук РТ (Баумана, 20) состоится презентация книги «Габдулла Тукай. Энциклопедия».

Источник : https://m.realnoevremya.ru/articles/54372-uchenye-tatarstana-minnullin-gumerov-rameev-o-poete-tukae