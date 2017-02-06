Фарид Мухаметшин: Будущее Татарстана – в образованной, креативной, небезразличной молодежи

Сегодня Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и заместитель Премьер-министра РТ – министр образования и науки Энгель Фаттахов провели парламентский урок для учеников казанской гимназии № 90.

Учебное заведение было выбрано не случайно: в гимназии выстроена и успешно функционирует образцово-показательная система самоуправления, школьники максимально вовлечены не только в сам процесс обучения, но и в научную, общественную и культурно-массовую деятельность. Кроме того, здесь преподает учитель истории и обществознания Иван Филатов, вошедший в пятерку лучших педагогов России.

Встретив гостей танцевальным флешмобом, школьники рассказали Фариду Мухаметшину и Энгелю Фаттахову об устройстве местного ученического самоуправления и деятельности школьных министерств, работа которых охватывает вопросы экологии, науки, культуры и образования. Воспользовавшись моментом, глава татарстанского парламента подписал заявление о вступлении в школьное экологическое движение.

В актовом зале гимназии к гостям присоединился начальник Управления образования исполкома Казани Ильсур Хадиуллин. Якорной темой традиционной дискуссии в этот раз стал человеческий капитал как основной фактор развития республики в «Стратегии-2030». Ребята задавали гостям вопросы о профориентационных программах, перспективах высшего образования, тенденциях «утечки молодых мозгов» в Москву и Санкт-Петербург.

Открыл урок Иван Филатов. Педагог освежил в памяти ребят пункты программы развития республики до 2030 года. Он также подчеркнул значимость кадров для школы: «Что же такое на самом деле школа? Интерактивные доски, лаборатория? Думаю, нет. На мой взгляд, самое главное – это человеческий капитал: ученики, учителя, которые приходят сюда каждый день».

Одними из главных пунктов «Стратегии-2030» педагог видит улучшение качества образования и создание условий для того, чтобы талантливые специалисты не уезжали, а оставались жить и работать в Республике Татарстан. Так же важны, по его мнению, создание привлекательной культурной среды и интенсивное развитие творческой индустрии.

«В стратегии предусмотрено несколько направлений развития, но все же главная концентрация усилий направлена на человеческий капитал. Будущее – в образованных, креативных, культурных, небезразличных молодых людях, которые должны перехватить эстафету у предыдущего поколения и продолжить развивать нашу республику», – объяснил глава парламента, отвечая на вопрос из зала.

«Нам с вами от наших предыдущих поколений досталась республика с хорошо развитой экономикой, у нас все есть: нефть мы добываем, машиностроение развито, нефтехимический кластер развит, сельское хозяйство достаточно продвинутое. В целом республика обеспечивает себя сама, еще и продает излишки за пределы Татарстана. Вам сейчас предстоит подтянуть новые технологии, IT-индустрию. И в этом направлении уже многое делается», – добавил он.

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что главной задачей в образовании он считает именно грамотную профориентационную работу, углубленное сотрудничество всех уровней образования и предприятий. «Я считаю, что в этом плане Татарстан готовит совершенно новые кадры, более конкурентоспособные и инициативные», – заключил глава парламента.

Выступая перед школьниками, Энгель Фаттахов отметил, что сегодня для ребят важно как можно раньше определиться с будущей профессией. Учитывая активно развернувшуюся в Татарстане работу по созданию ресурсных центров и реформирование системы среднего специального образования, в идеале после девятого класса ученик должен иметь представление о своих способностях и возможностях, которые предоставляет ему система образования.

По материалам ИА «Татар-информ».